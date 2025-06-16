彰化宮廟遭控「挑時段」燒金紙！煙囪狂噴濃煙　上千居民氣炸

▲彰化市某宮廟燒金紙冒濃煙惹民怨。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市公園路一帶居民長期飽受空污困擾，指控當地一間香火鼎盛的宮廟經常利用雨天或夜間焚燒金紙，即使裝設20公尺高煙囪的環保金爐，仍不斷排放濃煙及異味，讓附近上千住戶不堪其擾，長期向相關單位反映卻未見改善，今日環保局前往稽查，雖然並未查獲，仍輔導宮廟進行改善。

附近居民指出，該間宮廟香火鼎盛，多年前因燒化金紙量大，多年前換裝大焚爐及高煙囪，經常利用天雨或暗夜排放，但臭味伴著濃煙飄散，即使緊閉門窗，刺鼻臭味仍會飄入家中，長期以來曾向環保局、民代陳情，里長也表示會去溝通，未見改變。

▲彰化市某宮廟燒金紙冒濃煙惹民怨。（圖／民眾提供）

彰化縣環保局接獲檢舉後，於今日上午派員前往稽查，雖當場未查獲燃燒金紙產生的粒狀污染物，但仍向廟方管理委員會進行環保法令宣導。環保局空氣品質科強調，宮廟金爐因缺乏專業人員操作，容易導致燃燒不完全，產生異味與污染物。

為此，環保局更積極推動「金紙減量」與「集中焚燒」政策，建議廟方可將金紙交由環保局運至溪州焚化爐統一處理，既能維持宗教習俗，又可降低空污影響，同時呼籲各級宮廟能夠配合紙錢減量，或是集中燒的政策，來共同維護空氣品質。