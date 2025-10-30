　
大陸 大陸焦點 特派現場

春秋航空招「空嫂」　已婚已育優先、年齡拉高至40歲

▲▼春秋航空。（圖／CFP）

▲春秋航空。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸廉價航空公司春秋航空近日公開招聘「空嫂」，與過去招聘空服員的條件不同，「空嫂」的年齡要求為25歲至40歲，並優先考量已結婚、已生育者。春秋航空解釋，已婚已育女性在親和力、團隊協調能力，尤其在照顧嬰幼兒與老年旅客方面更具經驗，能更快響應旅客需求，提升服務體驗。

根據春秋航空的招聘公告，此次「空嫂」崗位面向25歲至40歲女性，學歷要求為全日制本科及以上，身高162公分至174公分，且無工作經驗限制；工作地點集中在甘肅省蘭州市和上海市。

▼春秋航空招聘「空嫂」。（圖／翻攝春秋航空）

▲▼春秋航空招「空嫂」　已婚已育優先、年齡拉高至40歲。（圖／翻攝春秋航空）

另一份公告中進一步提到，以「已婚已育者」優先；熱愛服務行業，有酒店、旅遊、零售、醫護等服務業工作經驗者優先。

消息很快在網路上引起大量討論，有網友表示支持，認為此舉為已婚已育女性創造了重返職場的機會，是就業市場包容性提升的體現；但也有網友對「空嫂」一詞提出質疑，認為帶有對求職者年齡與婚育狀態的刻板標籤。

對於外界問題，春秋航空回應，「空嫂」是民航業內已有的提法，主要用於區分不同應聘群體，其崗位性質、工作內容與「空姐」並無差異。

春秋航空也解釋，目前空服員隊伍以30歲以下年輕人為主，而已婚已育女性在親和力、團隊協調能力，尤其在照顧嬰幼兒與老年旅客方面更具經驗，能更快響應旅客需求，提升服務體驗。

▲▼春秋航空招「空嫂」　已婚已育優先、年齡拉高至40歲。（圖／翻攝春秋航空）

