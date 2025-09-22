傳拒絕台灣護照購票　春秋航空澄清：系統問題已恢復

▲春秋航空。（圖／取自臉書「Spring Airlines Taiwan 春秋航空台灣」）

記者周湘芸／台北報導

今天有消息指出，大陸春秋航空不承認台灣護照為購票有效證件，台灣民眾需使用「中華人民共和國簽發或認可的護照」才可購票。對此，春秋航空台灣首席代表丁彥俊澄清，主因系統問題產生誤會，目前已恢復，民營公司從來不站邊，仍為台灣旅客服務。

近年兩岸觀光交流未解，今又傳出大陸春秋航空宣布，「中國台灣護照」將不再成為該航司購票的有效證件，台灣民眾若要購票，需使用「中華人民共和國簽發或認可的護照」，並指此項決定是基於堅持「一個中國原則」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，記者致電春秋航空台灣首席代表丁彥俊，他表示，這件事可能有誤會，據了解是公司系統問題，在升級過程中部分航線證件選擇出現錯誤。有乘客昨天詢問客服時，在溝通上出現誤會，但此誤會並不代表公司立場，目前系統已經恢復正常，持台灣護照仍可照常購票。

丁彥俊強調，春秋航空為民營公司，從來不站邊，仍具熱忱為廣大台灣旅客服務，是客服人員的說法容易造成誤會，公司也擔心變成政治問題。

他表示，系統問題已於今天中午解決，台灣旅客若要搭乘春秋航空航班，仍按照原有標準，像是從大陸要出境至第三國，就是用台胞證離境，到第三國再以中華民國護照入境。