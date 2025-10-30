　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

晚間有感降溫「雨連下5天」　下周又有東北季風接力

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天白天短暫回暖，晚間起鋒面通過、東北季風增強，北台灣逐漸降溫、降雨增多，預計影響到下周一，期間低溫可能下探20度。下周二冷空氣短暫趨緩，周三又有另一波東北季風影響。

中央氣象署預報員趙竑表示，今天白天降雨趨緩，晚間起北台灣天氣就會明顯變化，至於中南部未來一周天氣穩定，山區會有午後零星降雨。

趙竑表示，今天環境偏東風，東半部雲量較多，基隆北海岸、東半部地區有不定時短暫雨，受華南雲系東移影響，不斷有水氣移進台灣，中部山區、宜花地區有零星短暫陣雨，西半部多雲偶有透光。

他指出，今天晚間鋒面通過、東北季風增強，北台灣降雨逐漸增加，明天東北季風影響，並持續到下周一。下周二東北季風稍微減弱，周三又有下一波冷空氣遞補，又會轉為東北風。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢，趙竑表示，明天鋒面通過，大台北東側、宜花地區有局部短暫雨，在桃園、竹苗山區、台東及恆春半島有零星短暫雨，中南部山區有午後零星雨。

他指出，周六至下周一東北季風的影響，大台北東側、基隆北海岸、東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有午後零星降雨。下周二東北季風減弱，以基隆北海岸、東半部地區降雨為主，中南部午後有零星雨，其他地區多雲。下周三受到東北季風影響，北部和東半部地區又有零星降雨。

溫度方面，趙竑表示，今天各地稍微回溫，北部、東半部約27、28度，中南部都可以達30度以上，但今晚下一波東北季風逐漸增強，明天到下周一北台灣、東半部降溫明顯，北部高溫只有24、25度，低溫約20度，整天偏涼，預計下周二才會回溫。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

明天白天短暫回溫　晚間變天2地降雨增加

明天白天短暫回溫　晚間變天2地降雨增加

明天白天降雨趨緩、短暫回溫，晚間另一波東北季風南下，北部及宜花地區降雨又增加，尤其北台灣低溫降到20度，感受濕涼，並持續到下周一。

明天短暫回暖轉乾　晚間迎更強東北季風

明天短暫回暖轉乾　晚間迎更強東北季風

「一票人還開冷氣！」爸媽崩潰曝原因：快冷死了

「一票人還開冷氣！」爸媽崩潰曝原因：快冷死了

即／燕子口堰塞湖恐潰決　緊急通報人車淨空

即／燕子口堰塞湖恐潰決　緊急通報人車淨空

北東雨勢還要連下7天　下周又有熱帶系統發展

北東雨勢還要連下7天　下周又有熱帶系統發展

