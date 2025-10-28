北東雨勢還要連下7天　下周又有熱帶系統發展

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天基隆北海岸、東北部地區及大台北山區持續有降雨，且有局部大雨機率。周五另一波更強東北季風報到，預計影響到下周二，低溫下探19度，北部及東半部有降雨機率。另外，下周菲律賓東方海面又有熱帶系統發展，路徑還要再觀察。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天受東北季風影響，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨時間長，東北部有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區也有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、東部、東南部地區、竹苗山區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，周四東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨。周五另一波東北季風增強，北部及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

張承傳表示，周六起東北季風影響，基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區、竹苗山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有零星短暫陣雨。下周日至周二降雨擴大到北部及宜花地區，東南部地區及恆春半島也有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

溫度方面，他表示，明天桃園以北、宜蘭低溫約20至25度，其他地區早晚亦涼，約21至23度，中南部日夜溫差可達10度。周四北部回溫，高溫約28至29度，中南部31至32度。周五另一波更強東北季風影響，下周一至周二北部低溫下探19度，高溫25度；中南部及東半部低溫21至23度，高溫31至32度。

另外，張承傳指出，菲律賓東方海面至關島仍為低壓帶，下周可能有熱帶系統發展，路徑預測分歧大，可能提前北轉，或是往西進入南海，還有一周要再觀察。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）