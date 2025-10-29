明天白天短暫回溫　晚間變天2地降雨增加

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天白天降雨趨緩、短暫回溫，晚間另一波東北季風南下，北部及宜花地區降雨又增加，尤其北台灣低溫降到20度，感受濕涼，並持續到下周一。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天東北季風減弱，降雨趨緩，基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後高屏地區及各山區有零星陣雨，晚間另一波東北季風增強，影響到下周一。

曾昭誠指出，明天晚間到周五北部及宜蘭有局部短暫雨，宜花及恆春地區降雨增加。周六至下周一東北季風影響，基隆北海岸、大台北地區及宜花地區仍有降雨，竹苗山區、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部地區及中部山區有短暫雨。

他表示，下周二東北季風減弱，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲，午後中南部山區有零星陣雨。周三又有東北季風增強，北部及宜花有局部短暫雨，台東及恆春為零星雨，其他地區多雲。

溫度方面，他指出，明天短暫回溫，北部及宜蘭28至30度，晚間起到下周一受東北季風影響，北部及宜蘭又降為20至25度，中南部及花東清晨22至25度，高溫仍有28至31度。

曾昭誠也說，下周末菲律賓東方海面至南海一帶可能有熱帶系統發展，後續路徑及強度仍要觀察。

▲周四天氣概況。（圖／氣象署提供）