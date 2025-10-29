明天短暫回暖轉乾　晚間迎更強東北季風

記者周湘芸／台北報導

今天持續受東北風影響，桃園以北、東半部有陰雨情形，明天東北季風短暫減弱，降雨趨緩、溫度回升，晚間另一波東北季風增強，北部及東半部降雨又會增加，且下周日又有華南雲系移入，北部降雨更加顯著，低溫下探19度。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員劉宇其指出，今天基隆北海岸、宜蘭及花東有零星降雨，基隆北海岸、宜蘭及雙北山區降雨持續，其中，宜蘭有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區有較大雨勢，且目前有零星雲系移入台灣上空，中部山區也有零星降雨。

未來一周天氣，劉宇其指出，今天晚間大陸高壓已經到達日本海面，離台灣越來越遠，且逐步減弱，明天白天溫度回升、降雨減少。晚間起另一波大陸高壓從蒙古南下，東北季風又會增強，北部及東半部降雨再增多。

他表示，明天白天水氣減少，東半部有零星短暫雨，西半部午後山區有雷雨，晚間至周五另一波東北季風增強，北部、東半部有短暫雨，中部及南部天氣穩定，靠近山區要留意零星陣雨。下周日基隆、宜蘭容易有陰雨，北部及東半部有短暫雨，屆時又有華南雲系移入，北部降雨增加。

溫度方面，劉宇其指出，今天北部及宜蘭約24至25度，中南部30度以上。明天北部及宜蘭可回溫到28度，晚間至周五東北季風又增強，下周日、周一清晨北部及宜蘭下探19至20度，空曠地區可能更低。下周二東北季風才會減弱回溫。

