天氣降溫「一票人還開冷氣」　爸媽崩潰曝原因：快冷死了

▲寶寶怕熱狂流汗，爸媽卻冷到發抖。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

最近天氣變化大，讓不少爸媽陷入「冷氣開或不開」的兩難！一名媽媽苦笑表示，家裡1歲多的寶寶超怕熱，只能繼續開著冷氣，但她已經冷到躲進被窩發抖，孩子睡覺依舊流汗。貼文掀起大票爸媽共鳴，「每天都活在冷凍庫一樣」、「只要調高1度異膚寶寶就開始抓頭」。

一名女網友在Threads發文表示，最近天氣又風又雨，氣溫明顯下降，她好奇詢問「家裡有寶寶的人，現在都還在開冷氣嗎?？」

原來她家寶寶1歲多很怕熱，她卻冷到窩在被子裡，床上猶如兩個極端世界，讓她哭笑不得，「小孩睡覺都在流汗，媽媽覺得好冷！」

底下家長們爆共鳴直呼，「兩個異位皮膚的孩子...一樣要開冷氣，媽媽快冷死」、「24小時開21至22度，爸爸媽媽超級冷」、「我都穿厚長袖長褲，差點要把發熱衣拿出來了」、「我每天都活在冷凍庫一樣」、「媽媽都是包最緊的」、「每天起床喉嚨都乾到以為我感冒，買了加濕器好一點，但我還是好冷，冷到蓋兩件厚毛棉被」。

也有網友直呼，溫度只要有變化，寶寶就會非常敏感，「還在開冷氣，寶寶一覺得冷沒開冷氣，沒幾分鐘開始大哭」、「爸爸快冷死，只要調高1度異膚寶寶就開始抓頭」、「冷氣絕對開，溫度不能高於23，不然小孩絕對流汗，我們家是爸爸快冷死」。