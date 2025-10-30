　
foodpanda雙11優惠開跑　上千種日用品買1送1、外帶自取4折起

▲foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda祭出雙11限定優惠。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

迎戰雙11，外送平台「foodpanda」祭出整月限定好康，上千種日用、保養、寵物商品買1送1，加碼還有滿額現折、11元專區等活動；外帶自取則推「指定店家輸入優惠碼」最低4折起。

即日起至11月30日，foodpanda推出雙11好康，整月陸續可享上千種商品買1送1，包括液體衛生棉、洗髮精、化妝水、唇膏到豆腐貓砂、成貓飼料等都有折扣；11月1日至11日加碼指定通路輸入優惠碼即享「滿額下殺79折」，期間大全聯還有「獨家11元」專區，從高單價藍莓、鮮蚵、鮭魚切片到青蔥只要11元起。

外帶自取同步加入雙11戰局，指定店家整月滿額享5折起優惠，每人使用次數無上限，且11月1日至11日輸入折扣碼再打85折，多種好康疊加後最低下殺至4折。業者提醒，優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止，實際活動內容依APP及官網結帳頁面為主。

●生鮮雜貨
11月1日至11月30日指定用戶輸入「十一買生鮮」，可享大全聯、屈臣氏、康是美、家樂福量販、家樂福超市、寵物公園、東森寵物、米哥烘焙坊、佳瑪百貨消費滿799元打79折，最高現折180元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●外帶自取
1. 11月1日至11月30日外帶自取指定店家滿額享5折起優惠，每人使用次數無上限。

2. 11月1日至11月11日外帶自取指定店家享折扣，最低5折，輸入「十一要自取」且下單滿239元再打85折，疊加優惠4折起，最高現折35元，每人限用1次，數量有限、用完為止。

3. 11月1日至11月30日外帶自取指定店家下單滿99元打8折，每人使用次數無上限。 

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats外帶有優惠。（圖／Uber Eats提供）

另外，「Uber Eats」10月31日前會員獨享優惠，包括輸入「十月享外帶」，享外帶自取下單滿179元打7折，最高現折60元，每人限用5次；輸入「會員十月點」可享美食外送下單滿699元現折100元，每人限用2次；輸入「會員十月吃」可享美食外送下單滿450元現折50元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

關鍵字：

foodpanda雙11優惠買1送1Uber Eats

