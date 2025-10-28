　
民生消費

雙11提前開打！電商看好第四季爆發力　加大回饋力道拚買氣

momo,雙11,1111,李珠珢（圖／momo提供）

▲momo雙11找來李珠珢擔任活動大使。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

年度電商盛事雙11提前開打，國內各大平台火力全開搶攻年底消費旺季。東森購物網推出高額回饋與天天抽iPhone活動，momo也投入平台資源釋出多重優惠，從價格促銷戰到聚焦回饋力度，反映電商業者在消費趨保守、景氣低迷下，積極刺激買氣，搶攻第四季業績。

東森購物網的雙11檔期自10月29日起跑暖身，全站累積消費滿額回饋11%，其中東森幣7%無上限、現金券4%上限1,111元，還有限量保溫袋好禮。進入11月5日至11日的正檔期，將天天大方送出iPhone 17，全站消費滿1,000元即可獲得一張摸彩券，滿2,000元獲得兩張，以此類推，數量無上限，每日最高將送出6支iPhone 17及2台Macbook M1，消費越多、中獎機率越高，年底幫自己免費換新機。

活動期間，滿額再送自然美體驗課程，AI科技智能溫塑按摩課程及NB-1修護舒敏護理課程二擇一。同時亦預告，11月11日當天，全站回饋最高達21%，是集中購買賺取東森幣、樂透金的好時機，搭配LINE購物加碼6% LINE POINTS點數回饋（上限 1,000 點），多重回饋疊加，網購族要把握。

momo則是找來「AI女神」李珠珢為活動炒熱氣氛，宣布暖身慶將於11月1日正式啟動，集結美妝、3C家電、健康保養、流行精品與人氣日用品，挑戰全年最低價，今年更是加大優惠回饋力道，活動期間祭出百萬紅包雨、「組隊團戰」專屬活動、滿額贈禮、夜貓限定折價券、VIP加碼等，以及天天「宏佳騰韓系純電跑旅＋長榮航空來回機票」雙大獎，平台資源累計投入超過6億打造雙11。

momo總經理谷元宏指出，今年上半年整體零售市場表現疲弱，電商成長力道也趨同，momo出現獲利下滑除受到價格競爭影響，也與公司持續投資新事業如mo店+、廣告平台及跨境業務等布局有關，不過短期獲利壓力屬於正常階段性現象，期望消費市場回溫帶動整體經濟復甦。

對於今年雙11與第四季的市場展望，谷元宏持樂觀看法。他指出，儘管疫情後實體通路復甦、出國消費轉移，以及關稅等因素為大環境帶來不確定性，但線上消費比例增加的長期趨勢並未改變，電商產業依然穩健；由於消費者在全年消費上趨於保守，加上政府措施普發一萬與需求累積下，可望有一波消費爆發，看好今年雙11或11月份整體消費動能將會優於去年。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

