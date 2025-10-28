國泰航空ITF旅展機票8折起　會員限定「晶華軒」包場明天開搶

▲國泰航空台灣區總經理冼蔚宗（左）9月履新。（圖／記者周湘芸攝）



記者周湘芸／台北報導

國泰航空台灣區總經理冼蔚宗今天宣布，「亞洲萬里通」將與晶華軒合作，12月至明年3月將舉辦4場會員包場活動，明天中午12點開放預訂。另外，台北國際旅展（ITF）將推出精選航點8折起、會員折扣優惠及體驗升等商務艙等優惠。

冼蔚宗今年9月履新，他表示，集團正落實逾百架新飛機的機隊更新計畫，並已宣布增購14架波音777-9客機。在航點佈局方面，預計11月4日起開通香港-長沙，11月11日起恢復往返香港與阿德雷德的直飛航班；明年3月重啟香港-西雅圖直飛服務。

冼蔚宗也說，國泰航空11月15日起將免費高速機上Wi-Fi服務擴展至所有金卡會員，並計劃於年底前擴及特選經濟客艙國泰航空的國泰會員。此外，明年將於紐約甘迺迪機場設立全新旗艦貴賓室。

他表示，國泰航空會員「亞洲萬里通」里程累積，除兌換機票、全球住宿及體驗外，今年更與晶華軒合作，於12月起至明年3月，將舉辦4場會員專享包場活動（12月20日、1月7日、2月7日、3月21日），會員可透過里數兌換或是以現金購買。

台北國際旅展（ITF）將於11月7日登場，冼蔚宗也預告，此次國泰航空將推出3大優惠，包含全球精選航點8折起、會員專屬折扣優惠及「體驗升等商務艙禮遇」。旅展期間現場指定商品可享9折優惠，會員可享消費30元累積1「亞洲萬里通」里數。

因應台北國際旅展，不少航空公司也提前推出線上旅展優惠，中華航空精選航線最低76折起，台北-曼谷來回未稅價4,050元起、台北-名古屋7,290元起；長榮航空台灣地區出發精選航線84折起，台北往返首爾8,951元起、台北往返沖繩8,967元起；星宇航空也有全航線85折起優惠。