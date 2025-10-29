少女沒錢付車資　色運將要求脫衣陪酒還亂摸！判3年10月定讞

▲少女沒錢付計程車資，遭司機逼迫脫衣亂摸蹭下體。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

計程車陳姓司機2022年間搭載翹家少女前往新北市尋找友人，結果少女因沒錢支付7百多元的車資，陳男竟要求少女陪喝酒2小時抵車資。之後更要求少女脫衣服供他撫摸，甚至還抓少女的手撫摸自己下體，更試圖蹭少女的下體。一審將陳男判刑4年2月，二審後改判3年10月，全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

判決指出，陳姓司機2022年5月17日晚間9點多，在台北轉運站載到兩名自安置中心逃離的蹺家少女，少女們要求開到新北市鶯歌區尋找男友。抵達鶯歌後，車資約7百多元。但少女們在車上耗了快兩小時後，始終無法拿錢支付車資。陳得之2人為翹家少女後，色心大發，要求載走其中一名少女，還要少女留在車上陪喝酒2小時抵車資。少女沒有辦法，只好照做。

陳男將車輛開到橋墩下停車，並坐到後座與少女談話，先拿出手機錄音，要求少女說出自願陪酒的說詞。隨後開始撫摸少女的大腿與下體，少女雖然反抗，但陳男威脅要將車子開到派出所；少女擔心被帶回安置中心，只好屈從，還說出了「我就說給你摸，我就不喝了」。

到了清晨，陳男又開始撫摸少女的胸部與下體，這次還要求親吻與性交，但少女拒絕，並要陳男開車將她帶到桃園中壢地區。但陳男認為車程太遠、太虧，又恫嚇要載少女到派出所；還藉機對少女說想要「上三壘」。少女又擔心被帶回安置中心，只好再次屈從，但央求不要脫衣服。但陳男不管，逼迫少女脫到只剩內衣褲，又要求口交或打手槍，少女不願也不會，陳男就抓起少女的手，放在自己下體上。

沒多久，陳男更將少女推倒在座位上，以下體隔著少女內褲摩蹭，但因未能勃起而作罷。陳男最後開車將少女載到中壢街頭後，自行離去。少女報警，警方循線逮捕陳男，檢方依照「加重強制猥褻罪」對陳男提起公訴。

一審法院認定陳男犯下3罪，判處有期徒刑4年2月。案件上訴第二審，高等法院二審改認定陳男的行為屬接續犯，僅論1罪，改判有期徒刑3年10月。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴，全案定讞。