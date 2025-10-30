連長沙都出現絕美極光？　官方澄清：是光污染折射現象

▲長沙版極光實為霓虹燈「光污染」。（圖／翻攝瀟湘晨報，下同）

記者魏有德／綜合報導

近日，不少長沙市民聲稱在後湖、湖南大學一帶目睹「極光」，甚至有人拍下岳麓區天馬路上空的彩光畫面，引發熱議。經市城管部門調查後證實，這些光線並非自然極光，而是樓頂燈具光線折射所致，屬於人為光污染現象。

《瀟湘晨報》報導，近期，有市民稱在長沙後湖、湖南大學等點位看到極光，也有市民指出部分光源集中在岳麓區天馬路附近，另有市民認為這些強光屬於光污染。

據了解，到了晚上6、7時左右，網友重點提到的岳麓區天馬路路段確有建築樓頂散發出較強光線，並且不斷變換顏色。現場觀察可見，天馬路沿線部分建築頂部安裝了多組高亮燈具，燈光顏色不斷變化，對街建築牆面亦被照亮。

有市民表示，該光束在特定天氣條件下會穿過雲層形成大面積反射，從湖南大學校區遠處亦可見。晚間10時許，相關燈光已關閉。

根據城管部門回應，所謂「極光」實為光線折射效果，由於近日天氣轉好，空氣中濕度減低，導致光線折射範圍擴大，使照明效果更加明顯，經專業論證後確認，該區域燈光未造成交通與行人不適，也未對周邊生態造成顯著影響。

市城管局人員補充，目前相關區域照明設備的啟閉時間為每日晚上6時至10時，後續將持續監測光線強度，確保不對周邊居民生活與環境造成困擾。