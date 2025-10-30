快訊／準備會晤習近平！　川普出發「前往釜山」

▲川普在南韓慶州的2025年亞太經濟合作會議（APEC）峰會發表演說。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》最新消息，美國總統川普、中國國家主席稍後將預計於台灣時間今（30）日上午10時（南韓當地時間上午11時）進行會談，會談地點位在釜山金海國際機場。

為此，稍早川普已於台灣時間8時35分，搭乘「野獸」（The Beast）離開其下榻慶州的希爾頓酒店，往西行駛700到800公尺至位於普門觀光地區的直升機停機坪，並於上午8時43分搭乘總統專用直升機「海軍陸戰隊一號」離開。