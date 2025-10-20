　
地方焦點

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝「水灌家中」慘況

記者柯沛辰／綜合報導

北部19日深夜起降下大雨，因瞬間降雨量太大，新北市新店、中和、深坑陸續傳出淹水災情，大水灌進居民家中，讓不少人傻眼。儘管現在積水已逐漸退去，但當時網友拍下淹水情況，仍忍不住驚呼「沒想到中和竟然會淹水！」

一名女網友在Threads上發文表示，她家位在中和區興南路一段，沒想到竟然會淹水，而且還越淹越深，水一直往家中灌入，「興南國小的課桌椅通通飄出來到馬路上」、「超扯，真的沒遇過」。

▲▼新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝「水灌家中」慘況。（圖／翻攝自Threads／cherryen）

▲新北深夜暴雨突襲多處淹水，中和居民傻眼拍下「水灌家中」情況。（圖／翻攝自Threads／cherryen）

許多網友看完也紛紛驚呼，「中和居然淹成這樣」、「夭壽，有點扯」、「哇塞那邊淹水喔？剛剛中和雨勢大到很誇張，我也住中和」、「我也住中和，很多年沒淹」、「這邊小時候（30年前）下大雨是會淹水」。

還有人指出，「這通常是水溝沒定期疏通引起的，等天氣好去掀水溝蓋就有答案。」原PO則回覆：「已經一堆人剛剛在問里長。」

在 Threads 查看

無獨有偶，深坑區北深路一段也傳出淹水情況，但雨勢漸緩後，積水在清晨陸續退去。目前公所人員及警消正在排除樹枝、樹葉及雜物，以防排水受阻。

對此，氣象署深夜起至今天清晨也陸續發布豪大雨特報，提醒東北季風及颱風外圍環流影響，基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣20日有局部大雨或豪雨，新竹地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意短延時強降雨及強陣風，低窪地區請慎防積淹水。

▼氣象署豪雨特報。（圖／氣象署）

▲▼豪大雨特報。（圖／氣象署）

10/18 全台詐欺最新數據

468 1 3860 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

BLACKPINK「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到
「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝
阿聯酋貨機「機身截斷泡海中」畫面曝！　撞地勤車1死1傷
小模愛犬遭比特犬攻擊恐怖影片曝！10公分傷口濺血　
快訊／阿聯酋航空貨機「香港機場衝出跑道墜海」！　至少1死1傷
風神要轉向了　連3天「大量降雨」
川普飆罵澤倫斯基！　施壓烏克蘭吞辱終戰：普丁想要就能毀了你

相關新聞

即／北北基大雷雨狂轟　淹水警戒區擴大

即／北北基大雷雨狂轟　淹水警戒區擴大

中央氣象署指出，東北季風及颱風外圍環流影響，昨（19日）晚桃園以北雨勢明顯增大，台北市及新北市已出現局部豪大雨，桃園及東半部地區有局部大雨發生，水利署並已針對新北三峽、新店和台北文山區發布淹水一級警戒。今（20日）凌晨1時33分，並針對北北基桃4縣市發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至3時30分。

新北送貨員撞分隔島、變電箱翻車　又是酒駕

新北送貨員撞分隔島、變電箱翻車　又是酒駕

住飯店隨手一掛！事後竟收「68萬天價帳單」　陸旅客嚇傻

住飯店隨手一掛！事後竟收「68萬天價帳單」　陸旅客嚇傻

共伴效應發威4天「豪雨轟北東」　下周高溫狂掉

共伴效應發威4天「豪雨轟北東」　下周高溫狂掉

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

淹水暴雨大雨中和深坑

