新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝「水灌家中」慘況

記者柯沛辰／綜合報導

北部19日深夜起降下大雨，因瞬間降雨量太大，新北市新店、中和、深坑陸續傳出淹水災情，大水灌進居民家中，讓不少人傻眼。儘管現在積水已逐漸退去，但當時網友拍下淹水情況，仍忍不住驚呼「沒想到中和竟然會淹水！」

一名女網友在Threads上發文表示，她家位在中和區興南路一段，沒想到竟然會淹水，而且還越淹越深，水一直往家中灌入，「興南國小的課桌椅通通飄出來到馬路上」、「超扯，真的沒遇過」。

▲新北深夜暴雨突襲多處淹水，中和居民傻眼拍下「水灌家中」情況。（圖／翻攝自Threads／cherryen）

許多網友看完也紛紛驚呼，「中和居然淹成這樣」、「夭壽，有點扯」、「哇塞那邊淹水喔？剛剛中和雨勢大到很誇張，我也住中和」、「我也住中和，很多年沒淹」、「這邊小時候（30年前）下大雨是會淹水」。

還有人指出，「這通常是水溝沒定期疏通引起的，等天氣好去掀水溝蓋就有答案。」原PO則回覆：「已經一堆人剛剛在問里長。」

無獨有偶，深坑區北深路一段也傳出淹水情況，但雨勢漸緩後，積水在清晨陸續退去。目前公所人員及警消正在排除樹枝、樹葉及雜物，以防排水受阻。

對此，氣象署深夜起至今天清晨也陸續發布豪大雨特報，提醒東北季風及颱風外圍環流影響，基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣20日有局部大雨或豪雨，新竹地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意短延時強降雨及強陣風，低窪地區請慎防積淹水。

▼氣象署豪雨特報。（圖／氣象署）