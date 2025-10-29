　
社會焦點

遠離立霧溪！花蓮燕子口堰塞湖潰決　下游錦文橋水勢暴漲畫面曝

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮立霧溪燕子口堰塞湖壩體因昨(28日)上游持續降雨，導致壩體原滲流處水量擴大並進一步沖刷，有壩體破壞或潰決風險；今(29日)林保署花蓮分署再次發出快訊指出，燕子口堰塞湖壩體溢流水道水量擴大並沖刷壩體，將持續造成壩體破壞或潰決，引發立霧溪下游水位抬升，請人員不要進入立霧溪下游河道。

▲▼花蓮立霧溪燕子口堰塞湖壩體潰決，下游錦文橋水位上漲。（圖／民眾提供）

▲花蓮立霧溪燕子口堰塞湖壩體潰決，下游錦文橋水位暴漲。（圖／民眾提供）

林保署花蓮分署副分署長朱懿千指出，燕子口堰塞湖今(29)日上午 11:30出現潰決情形，現場水流量瞬間增加，立即發布通報單及CBS簡訊，通知花蓮縣政府、秀林鄉公所及東部電廠等單位，進行人員疏散及錦文橋封橋等預防性措施，並請下游河道淨空並提醒人員勿進入河道活動。

根據監測數據顯示，自今上午11時30分起，堰塞湖潰決短短40分鐘內，水位已經下降18公尺，導致下游錦文橋水位上漲，滾滾洪流十分驚人。花蓮分署強調，目前持續監測現場狀況，在安全無虞的情況下與成大防災研究中心及施工單位密切合作，依天候與現場狀況滾動調整作業。

花蓮分署再次提醒，立霧溪燕子口下游至出海口河段仍屬危險區域，請民眾切勿靠近或進入河床活動，沿岸公共設施與橋梁單位亦請提高警覺，配合現場人員指示，共同確保安全。

▼溢流水量比之前增大很多且水勢衝擊力道強勁，滾滾泥水向下游奔騰而去，聲勢駭人。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼溢流水量比之前增大很多且水勢衝擊力道強勁，滾滾泥水向下游奔騰而去，聲勢駭人。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮燕子口堰塞湖立霧溪潰決

