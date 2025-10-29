堰塞湖水位已退　中橫公路17:00時恢復通行

▲中橫公路天祥至太魯閣段開放行車。（圖／翻攝陳世凱臉書）

記者李姿慧／台北報導

10月17日太魯閣國家公園燕子口立霧溪河道形成的堰塞湖，中橫公路台8線175.5k靳珩隧道遭溢淹，經過引流，中橫公路中祥－太魯閣段也完成清淤，交通部長陳世凱表示，今下午5時起恢復通行，將恢復「日間分時放行、夜間封閉」管制。

交通部長陳世凱今下午在臉書上表示，中橫公路台8線天祥－太魯閣段已完成清淤，今天下午5點起恢復通行，感謝第一線同仁這幾天的努力。

陳世凱指出，上周邊坡崩塌形成堰塞湖，經引流處理後，湖水已退，175k～176k靳珩隧道、魯丹橋恢復「日間分時放行、夜間封閉」；提醒民眾，行經災害路段請放慢速度、注意安全；山區雨後仍可能落石或坍方，非必要暫緩前往，並隨時關注最新路況。

公路局也說明，今日上午堰塞湖經引流後壩體如預期潰散，堰塞湖湖水下降後隨即消失，台8線175k~176k路段已無溢淹情形，經確認立霧溪水位降低無安全疑慮後，搶修人員機械立即前往現場，展開設施巡檢及路面淤泥清除與清洗作業，今日17時開放通行後。

公路局表示，今下午開放行車後，將恢復台8線中橫公路東段原有管制措施，天祥~太魯閣日間5時段放行，關原至太魯閣夜間道路封閉，提醒用路人，行經災害路段仍需小心行駛、注意安全。