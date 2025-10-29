AI詐騙全面進化！1張照片、1句話都可能變陷阱　徵信業曝3大防線

▲針對AI科技日益普及，透過AI詐騙案例層出不窮，徵信業者建議透過「多重驗證」等三項來防範。（圖／立達徵信提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對台灣近年詐騙案例屢創新高，根據全球防詐聯盟GASA（Global Anti-Scam Alliance）最新統計，台灣成年人平均每年遭遇詐騙接觸次數高達149次，有65%民眾自認具備警覺力卻仍成為受害者。國內知名度頗高的立達徵信社指出，隨著人工智慧（AI）技術普及，詐騙集團手法全面升級，從語音偽造、Deepfake影像合成，甚至到AI聊天詐騙，皆讓受害者難以分辨真假，「只要一句話、一張照片，信任就可能被利用。」

在桃園生根茁壯已18年的立達徵信社執行長謝智博表示，「AI詐騙最大的可怕之處，不在於技術，而在於人性。當影像、聲音都能被仿造，真正的防線就不再是耳朵或眼睛，而是驗證機制與警覺習慣。根據調查發現，許多受害者不是因為貪心，而是因為信任被設計進而被利用。

謝智博指出，「徵信社的角色也在轉變中，我們不僅要幫客戶蒐證，更要成為社會的防詐教育者。因此建議民眾與企業，第一，任何要求立即匯款的指令都應暫停驗證。第二，遇到語音、影像訊息時不要完全相信單一來源。第三，若接觸陌生投資邀約，請先假設這是場騙局。

▲針對AI詐騙案例層出不窮，立達徵信社建議包括企業在內應建立防治意識。（圖／立達徵信提供）

立達徵信社長期協助民眾與企業進行風險防控與蒐證調查發現出，這波「AI詐騙浪潮」背後存在三大新趨勢，包括詐騙科技化、操作專業化。詐騙集團已不再以話術為主，而是結合AI影像生成、語音模仿與社群工程技術。例如，利用AI模仿親友聲音要求轉帳、合成主管臉部影像催款，甚至以假投資網站引導金流。這類案件往往短時間就造成數十萬至上百萬損失。

此外，受害者往往陷入「信任幻覺」。不少人誤以為自己懂得防詐，但在面對情感、金錢與信任三重誘因下仍容易中招。當詐騙不再依賴威脅恐嚇，而是透過AI語氣模仿、長期情感互動與演算法推播，讓被害人逐漸卸下防備。

此外，不少企業也成為高風險目標，近期多起案件顯示，詐騙集團假冒B2B廠商、以HR名義建立假帳號，甚至假借公司名義發送應徵面試通知，要求受害者點選釣魚連結或繳交「資料驗證費」。這些事件讓企業不僅面臨資安風險，更可能陷入品牌信任危機。

謝智博提醒，AI詐騙的核心不是「技術問題」，而是「信任操控」。企業若未建立內部資訊驗證機制與跨部門溝通流程，極可能在不知情的情況下被利用作為詐騙跳板。因此建議三大防線：包括一，建立「多重驗證」文化，無論是企業付款、個人轉帳或應徵流程，務必經過兩道以上身分確認。二，保存證據、留存紀錄，包括通訊截圖、匯款資料、語音記錄，必要時可作為蒐證依據。三，尋求專業協助，若懷疑遭遇詐騙或資訊外洩，應立即向警方報案並諮詢專業徵信機構，進行資料追查與證據保全。

謝智博強調，AI科技帶來便利，但更讓詐騙更具迷惑性。防詐的核心不只是「避免被騙」，更是「避免被利用」，唯有建立全民防詐意識，強化企業內外部防線，並與專業機構合作，才能真正守住資訊安全與社會信任。