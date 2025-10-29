　
社會 社會焦點 保障人權

全真瑜珈宣告破產！4千會員求償無門炸鍋　消保會代提團體訴訟

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

▲全真瑜珈無預警倒閉。（圖／翻攝自Google地圖）

記者許宥孺／高雄報導

全台擁有多間分店的健身房「全真瑜珈TRUE YOGA FITNESS」，宣布於2025年10月1日起正式停止營業，導致數萬名會員權益受損。台灣消費者保護協會今（29）日宣布將協助消費者提起團體訴訟，呼籲業者要有企業良知「出來面對」。

全真瑜珈創立於2004年，號稱是最頂級、最大的瑜珈、健身事業，事業版圖遍及新加坡和台灣，於雙北、桃園、台中、嘉義擁有13家會館，會員人數破萬。

▲▼民進黨立委范雲舉辦【全真瑜珈無預警倒閉！數萬名受害者權益誰來保障？】記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲全真瑜珈無預警倒閉！數萬名會員權益受損。（資料圖／記者湯興漢攝）

全真瑜珈無預警歇業，導致大批會員預繳的年費和課程費用求償無門，不僅打電話到健身房都沒人接電話，甚至有會員簽約6年，但合約才走不到三分之一，業者就宣布破產。有會員自組自救會，「全真瑜珈自救會」、「全真瑜珈會員互助會_非官方」，計有4545人加入。

台灣消費者保護協會表示，深刻理解消費者面對此種惡劣業者的無奈，今起協助消費者提起團體訴訟，希望能提醒業者要有企業良知，並呼籲業者應負責任的出來面對。

消保會表示，消費者可透過台灣消費者保護協會官網下載團訟申請書，洽詢電話07-9700726，聯絡人：林小姐，也可以詢問消保處或各縣市消服中心，均會協助您向台灣消費者保護協會報名參與團體訴訟。團訟收件時間即日起至2025年12月15日止。

消保會強調，參與團體訴訟無須負擔團訟費用，除消費者證據準備的影印文件費用之外，郵寄郵資費用以及若勝訴有判賠的匯款手續費，都需消費者負擔。未來進行訴訟過程，消費者不會收到任何法院文書，也無需出庭，但可到庭旁聽。

