圓滿拆彈危機落幕！燕子口堰塞湖今壩體沖毀潰散...對比畫面曝

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮及宜蘭分署與施工團隊29日上午持續進行燕子口堰塞湖壩體降挖與引流作業。約11:25，現場人員發現溢流水量逐漸增大，至11:40，堰塞湖壩體已幾乎完全潰決，湖水全數傾瀉而下，因防範得宜，立霧溪下游人員與設施均安。

▲▼堰塞湖潰決前後對比。（圖／花蓮分署提供，下同） 。

林業保育署花蓮分署事前立即發布通報單及CBS簡訊，通知東部電廠人員撤離與下游河道淨空，並請秀林鄉公所通知低窪處居民疏散，也通報鐵公路單位戒備。

▲潰決時水勢。

林業保育署花蓮分署說明，今天11:25，現場施工人員發現堰塞湖壩頂溢流水量逐漸增大，現場人員立即安全撤離，其後壩體開始出現沖刷跡象；11:30，沖刷情形加劇，壩體逐步潰散；11:40，壩體幾乎已完全沖毀，堰塞湖絕大多數水體已傾瀉入立霧溪下游。

▲錦文橋在潰決前後水勢對比。

根據成大團隊監測顯示，下游最大洪峰約出現在11時50分，錦文橋橋墩水位約上升2公尺。洪峰過後，立霧溪下游並無災情發生，目前原本堰塞湖水位已下降至原河道水位，雖有少量壩體殘存土石分布於河道，形成少量蓄水區域，但對下游已無致災風險。

▲林業保育署長林華慶曾親自前往堰塞湖與廠商討論施工狀況，並勉勵所有工作人員。

林業保育署將與成大防災研究中心持續監測堰塞湖殘存壩體與河道變化，評估安全情況。目前立霧溪水量已逐步穩定，工作人員正進行解除警戒前的安全檢視，確認無虞後，將發布解除警戒通知，提醒民眾在警戒解除前仍勿進入河道。

▲相關單位工作人員大合照。

對於燕子口堰塞湖危機能圓滿拆彈，林業保育署感謝該署宜蘭分署與花蓮分署同仁不眠不休，協力無間；也特別感謝負責施工的晶富營造有限公司現場負責人黃國寶先生與工作團隊，秉持高度專業與豐富經驗，用認真負責的態度，終能以最少的經費與時間解除堰塞湖風險。

