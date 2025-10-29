獨／新北寺廟爆命案！洗碗口角變奪命推　法師出庭認罪喊很後悔

▲新北汐止區白雲寺，寺內成緣法師（俗姓陳）與悟雲法師（俗姓王）因口角將人推倒致死。（圖／記者黃宥寧攝）



記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區佛門勝地「白雲寺」寺內成緣法師（俗姓陳）與悟雲法師（俗姓王）疑因口角衝突，雙方推擠間王男後腦重摔，最終因顱內出血搶救不治。陳男被依傷害致死罪起訴。士院今（29）日進行國民法官審理準備程序，陳男在庭上坦承犯行並深深鞠躬致歉，表示願拿出積蓄賠償，但被害人家屬態度堅決，拒絕接受。

命案發生於2024年4月9日清晨，當時51歲的成緣法師與61歲的悟雲法師在齋堂「五觀堂」用完早齋準備洗碗時，疑因洗碗等瑣事發生爭執。成緣情緒激動，憤而出手推倒悟雲，悟雲試圖起身時又再度被推倒，後腦2次撞擊地板。

當時悟雲仍能自行返寮房休息，但隨後出現頭暈、嘔吐等症狀，直至中午仍未出現用齋，寺方入房查看才驚覺人已昏迷。救護人員於上午11時36分趕抵現場，將悟雲法師送往內湖三總急救並開顱手術，仍因嚴重顱內出血、顱腦損傷於4月17日宣告不治。

成緣法師被移送後坦承一時情緒失控。由於檢方認定他無串供、逃亡之虞，未予聲押。今於士林地院開庭時，他神情哀戚、語氣低沉，當庭表達悔意，表示「真的很後悔」，並願將多年積蓄約50萬全數拿出以示歉意，但被害人家屬仍堅決拒絕。

庭後，陳男走出法庭接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪，再度深深鞠躬致歉，語帶哽咽地說：「真的很後悔，或許要我進去服刑，家屬的心裡才會比較好過。」他也表示，10年前因母親過世，一度陷入低潮，當時受到法師關懷，才決定出家修行。

先前陳男與律師曾以「已認罪、僅量刑爭點單純」為由，聲請「不行國民參與審判」。但合議庭於10月9日裁定駁回，指出本案屬社會高度關注的傷害致死案件，涉及生命倫理與公眾法律情感，應由國民法官參與量刑判斷。