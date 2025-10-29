中央嗆罰！盧秀燕強硬回擊：賞罰有分　對400攤商未道歉祭補償

▲台中市長盧秀燕今天出席非洲豬瘟疫情記者會，面對媒體提問，是否對受影響豬肉攤商道歉，盧秀燕未正面回應，僅說已經對攤商進行補償措施 。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市爆出一例非洲豬瘟案例，導致全台豬隻禁運、禁宰15天，嚴重衝擊第一線豬肉攤商生計。台中市長盧秀燕今（日）在中央前進應變所記者會上，面對媒體追問是否該為此向被迫歇業的攤商道歉，她並未直接致歉，但強調市府已祭出台中市公有市場豬肉攤商租金減免等補償措施。同時，針對中央擬對市府祭出行政處罰，盧秀燕也強硬回應，表示會「賞罰有分」。

▲台中市長盧秀燕昨(28)日缺席疫情記者會，改由副市長鄭照新代打。今日則在鄭照新陪同下出席，但疫情、疫調說明等工作幾乎由鄭照新發言、說明，以及面對媒體提問。（圖／記者游瓊華攝）



非洲豬瘟疫情重創台中，連帶影響全台中約400個豬肉攤商因「停止屠宰、停止運輸」而無貨可賣，被迫暫時歇業。媒體今日提問，市府是否應對此向攤商道歉？盧秀燕回應，市府理解攤商的困境，並已立即採取行動，先前已經針對公有市場豬收攤商祭出補償，從事件爆發到結束，都不收租金。盧秀燕也提到，其他相關的補償措施，中央及地方政府正在共同研議處理中，全力協助攤商度過難關。

另一方面，中央放話將對台中市政府進行行政處罰，究責防疫疏失。對此，盧秀燕也正面回應，強調：「若同仁有疏失，絕不包庇、也不會寬貸。」不過，盧秀燕話鋒一轉，表示這次事件中，看到絕大多數同仁，都是日以繼夜地投入防疫工作，不眠不休，對於這些盡忠職守的同仁，市府也一定會給予獎勵，總而言之「賞罰有分」。