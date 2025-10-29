快訊／燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署28日表示，因持續降挖燕子口堰塞湖壩體，加上昨天下午4時起因上游持續降雨，導致壩體原滲流處水量擴大並進一步沖刷壩體，可能造成壩體破壞或潰決，已發布通報單及CBS簡訊，通知下游河道淨空，人員不要進入河道活動。

▲▼溢流水量比之前增大很多且水勢衝擊力道強勁，滾滾泥水向下游奔騰而去，聲勢駭人。（圖／林業保育署花蓮分署提供，下同）

花蓮分署今天再次發出快訊指出，燕子口堰塞湖壩體溢流水道水量擴大並沖刷壩體，將持續造成壩體破壞或潰決，引發立霧溪下游水位抬升，請人員不要進入立霧溪下游河道。

分署並提供湖水擴大溢流影像，只見水量比之前增大很多且水勢衝擊力道強勁，滾滾泥水向下游奔騰而去，聲勢確實有些駭人。

▲花蓮縣府29日上午也依林保署花蓮分署通知，請秀林鄉民樂部落居民配合鄉公所進行疏散撤離，並請鄉親勿靠近河道周圍。

花蓮縣府也發布快訊呼籲，今(29)日上午林保署花蓮分署通知，目前立霧溪落石阻塞河道之開口加大，溢流水道水量擴大並沖刷壩體，將持續造成壩體破壞或潰決，引發立霧溪下游水位抬升，請秀林鄉民樂部落居民配合鄉公所進行疏散撤離，並請鄉親勿靠近河道周圍。

林業保育署花蓮分署表示，壩體破壞或潰決是持續降壩引流的預期結果，工作團隊持續嚴密監測，審慎評估，為確保人員安全，施工團隊與機具已全數撤離至安全地區。

