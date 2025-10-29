輝達選定T17、T18新壽是否拉高籌碼？　蔣萬安：大家都正面看待

▲台北市長蔣萬安出席議會114年度第二次追加（減）預算案及115年度總預算案。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（29日）在議會正式宣佈，輝達確定選擇北士科的T17、T18基地做為海外總部地點。國民黨議員楊植斗質詢時問到，如今地點終於揭牌，是否擔心新壽藉此拉高談判的籌碼？蔣萬安說，「三方大家都談得非常清楚，合意解約之後一個乾淨的基地，專案設定地上權給輝達」，新壽願意跟北市府合意解約且只取回成本，輝達正面看待，所以也希望北市府盡快完成程序。

楊植斗質詢時問到，公布輝達選定T17、T18基地，對於市府與新壽的談判，是好是壞？新壽過去有一段時間看似示弱，是因為市府拋出有很多備案，現在就是要T17、T18，談判策略會不會又拉高籌碼？

蔣萬安說，包含輝達在內都正面看待接下來的發展，現在整個態勢已經很清楚，輝達決定選擇台北，落腳在北士科的T17、T18，也是因為他們看到新光人壽在上週的記者會宣布要和北市府合意解約，且講得很明確只要求相關成本，「這是因為三方大家都談得非常清楚，合意解約之後一個乾淨的基地，專案設定地上權給輝達」。

楊植斗追問，什麼時候會有好結果？黃仁勳也知道這地方有耽誤到，不要讓他認為有人刁難、或是台北市的官僚，是不是也可以傳達消息？蔣萬安說，市府定期都跟輝達有視訊會議，也都讓他們完全掌握進度，「所以他們非常清楚狀況，他們也了解台北市政府這段期間做的努力」。

蔣萬安說，新壽現在願意跟台北市政府合議解約且只取回成本，輝達是正面看待，所以也希望北市府盡快完成程序，後續可以同步啟動都市計劃變更在內的相關行政程序。