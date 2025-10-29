中埔農會產地食農教育活動登場　酪梨新料理成餐桌新寵

▲▼ 中埔農會串聯產銷班×家政班，將酪梨從果園推上餐桌，媽媽學堂、親子小旅行接力登場 。（圖／中埔鄉農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔鄉農會昨28日於農會四樓舉辦「家政媽媽酪梨學堂」，由酪梨產銷班高仁生酪梨達人與在地酪農餐廳許家昌主廚聯手授課，帶領家政班媽媽們認識酪梨成熟度與保存技巧，並現場示範五道簡單上手的酪梨創意料理，包括九層塔酪梨義大利麵、酪梨香蕉果昔、酪梨優格沙拉、酪梨乳酪抹醬、酪梨PIZZA。色香味俱全、營養又好做，讓現場媽媽們直呼「原來酪梨可以這麼多變又好吃！」

農會表示，活動以「產地食農教育」為核心，希望把酪梨知識從果園帶進家庭餐桌。課程中不只教大家判斷酪梨熟度、挑選口感最佳的果實，也示範如何把在地酪梨入菜，讓家常料理更健康，進一步把中埔的農業價值真正吃進日常。

▲中埔鄉農會總幹事李甯潔 。（圖／中埔鄉農會提供）

中埔鄉農會總幹事李甯潔表示，今年受氣候影響，酪梨產量面臨壓力，但農會並沒有中斷推廣，反而選擇回到源頭，和酪梨產銷班、家政班合作，把「怎麼挑、怎麼吃、為什麼安心」先教給家庭主力消費者。她強調，中埔酪梨長期以安全管理和產銷履歷著稱，其中的中埔哈斯酪梨更是代表作；這不只是美味水果，更是農民長期投入與用心栽培的成果。

這股食農教育熱度將延續到11月15日。農會將在中埔穀倉農創園區舉辦「秋之盛典・秋日野趣小旅行」，邀請親子家庭一起走進酪梨產地。行程由青農團隊陪同，小朋友將親手DIY酪梨捲、品嚐酪梨牛奶，並透過故事、遊戲與實作，理解酪梨從樹上長成到餐桌的過程。寓教於樂之下，孩子學到農業知識，家長也能在陪伴中感受中埔農業的溫度。

農會指出，透過「媽媽酪梨學堂」與「親子野趣小旅行」兩個系列活動，打造「從產地到家庭、從媽媽到孩子」的循環鏈，把酪梨不只當成一顆水果，而是一堂認識在地農業、支持在地農民的課，未來也將持續推出更多結合實作。