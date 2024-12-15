嘉義中埔獨家「哈斯酪梨」　國外引種成功風味更勝進口

▲嘉義縣中埔鄉推出哈斯酪梨 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

引進國外品種，成功在嘉義縣中埔鄉種植的「中埔哈斯酪梨」產季開跑，珍稀產量、口感綿密，產銷班第10班班長高仁生表示，哈斯酪梨透過「科學管理」，及超過10年的試驗種植，終於能穩定生產，稱得上十年磨一劍。15日舉行推廣記者會，縣長翁章梁、中埔鄉長李碧雲、鄉農會總幹事李甯潔等人都到場力推。

▲縣長翁章梁、中埔鄉長李碧雲、鄉農會總幹事李甯潔等人歡迎大家到中埔鄉品嚐美味在地酪梨，再遊訪特色景點。（圖／記者翁伊森攝）

李甯潔說，哈斯酪梨產季每年12月至隔年2月。雖然市售也有很多哈斯酪梨，因為是進口貨，熟成度及運輸保存干擾，多少影響口感及品質，落地台灣種植、歷經多年試種及品種優化，口感風味都勝於進口品，產地直送，消費者可購買到最新鮮的酪梨。

▲嘉義縣中埔鄉農會總幹事李甯潔介紹以哈斯洛梨入菜的精緻料理。（圖／記者翁伊森攝）

農業處表示，酪梨的營養排行金氏世界紀錄之最，各式健康料理均可以見它入菜，中埔鄉農會研發「中埔哈斯酪梨」健康食譜，提供更多新吃法，品嚐不同風味。

哈斯品種在全球消費市場市佔率80％以上，果重150至300公克，果皮粗糙，軟熟時果皮呈深紫黑色，含油量20%以上，有濃郁的奶香味，具耐儲運優勢，適合長程運輸，所以能流通全世界。

中埔鄉農會為讓國人嚐到最新鮮營養的酪梨，110年成立果樹產銷班第10班，最初只有14位班員、種植面積約10公頃，至今已增至36位班員，總面積超過30公頃。

▲嘉義縣中埔鄉推出哈斯酪梨產銷班高仁生等農友。（圖／記者翁伊森攝）

中埔鄉位於北緯23.5度，栽培環境優異，目前哈斯面積已超過10公頃，更通過產銷履歷plus認證，符合政府相關生產規範。

李甯潔說，哈斯酪梨只有中埔才有，禮盒裝6顆、每顆約250公克，也有小袋裝售價300元，方便民眾購買，歡迎踴躍購買，相關資訊可以至https://www.1689.org.tw/ 查詢。

▲嘉義縣中埔鄉推出哈斯酪梨 禮盒裝6顆、每顆約250公克，也有小袋裝售價300元。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁表示，很多人喜歡吃酪梨，哈斯酪梨在中埔種植成功，想吃的鄉親搶購要快。酪梨營養成分很高，台灣在地種植不論成熟度、碳足跡等指標都會是最好的，不會有進口的冷凍技術、提早採收品質不一等問題。

▲嘉義縣縣長翁章梁等人品嘗將酪梨入菜作為甜點的糕點。（圖／記者翁伊森攝）



中埔鄉農會敬邀國人一同至中埔鄉享用最健康營養的「中埔哈斯酪梨」，相關資訊可以至https://www.1689.org.tw/查詢。