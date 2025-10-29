王家貞痛批賴清德光電弊案連連、環境破壞嚴重　有臉喊清廉愛鄉土？

▲台南市議員王家貞29日在議會總質詢時痛批賴清德總統，指民進黨執政弊案連連。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員王家貞29日在市議會總質詢時砲火全開，直指賴清德總統上任以來「光電破壞環境、弊案連連」，諷刺賴清德「有臉喊清廉、愛鄉土嗎？」並痛批民進黨執政讓台灣陷入經濟與信任雙重危機。

王家貞指出，賴清德自稱讓國家更安全、經濟更發展，事實卻是台積電與整個產業鏈被迫赴美發展，「掏空台積電，國家怎麼會更安全？」她強調，傳產業者在關稅壓力與成本高漲下「沒單等死、有單找死」，台灣經濟被拖入困境。

她更批賴清德口口聲聲說要「尊重憲法」，卻不願面對「中華民國憲法」的現實，「拿著國旗騙選票，卻不敢修憲、不敢面對真相」。王家貞痛批：「最不尊重憲法的就是民進黨，說要反仇恨、反暴力，但從倒國父銅像到黨內鬥爭，誰才是真正在搞仇恨？」

王家貞進一步質疑，鄭文燦土地案、陳凱凌光電案、陳啟昱台鹽綠能案等，民進黨官員涉貪不斷，「貪到這種程度，還敢喊清廉？」呼籲民眾睜大眼睛檢視民進黨對台灣的承諾是否早已破產。

沒有信義區、只有錯亂區！王家貞轟市府：為警局找新家、盤整公地別再浪費王家貞在同場質詢中也怒批臺南市府對公有土地利用不當，形容「臺南沒有信義區，只有錯亂區！」要求市府儘速盤整公有土地，替老舊機關找新家，讓土地發揮最大效益。

她以市警一分局為例指出，該分局大樓老舊、滲水嚴重、空間不足，甚至警員用吊籃「爬高高送飯飯」的荒謬景象已維持十餘年，「波麗士大人守護市民，卻在危樓裡上班，情何以堪？」要求市府立即規劃新址安置。

王家貞並質疑，大東夜市與大東東夜市雖位於市府機關用地，卻長期未規劃使用，「公地閒置、浪費經濟價值」。至於平實營區內的大益夜市開幕兩年即將在11月2日熄燈，她怒斥「來來去去之間，背後到底藏著多少暗黑勢力？攤商才是真正的受害者！」

她回顧2021年議會國民黨團揭發平實營區變夜市爭議，曾被抹黑攻擊，甚至有人擔心要發表「不自殺聲明」。王家貞質問市府：「誰讓夜市開？誰讓夜市倒？誰在得利？誰在受害？」

王家貞最後強調，「地盡其利、地利共享」應是政府對公有土地的核心理念，公部門土地運用應長遠規劃，創造最大社會與經濟價值，「這不只是施政準則，更是政府為民謀福的基本良心。」