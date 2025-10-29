曝柯文哲免疫系統嚴重受損、健檢異常　陳佩琪：會永遠記住怎麼造成的

▲陳佩琪透露柯文哲積極學習AI新知識。（圖／／翻攝自Facebook／陳佩琪)

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（29日）發文透露，柯文哲回家這兩個月，拜努力學習AI所致，自己覺得柯文哲思緒進步了，但在暗無天日的籠子一年，免疫系統嚴重受損，身上帶狀泡疹病灶侵襲很深，最近健檢報告出爐，這一年數值上出現的異常，「我會永遠記住怎麼造成的」。她也強調，這一年身心飽受凌辱折磨，對她這種原本就憂鬱的病人來說，要恢復是不可能了。



陳佩琪表示，先生柯文哲回家近兩個月了，最常被她看到的是，柯文哲坐在電腦桌前努力學習新知識，自從回來後，動不動就嚷嚷「這一年AI進步太多了，不加緊學習不行」。

陳佩琪表示，柯文哲每天都像要考聯考的莘莘學子般，努力K書到半夜，然後誇口說要寫幾本「國政治理」、「聯合政府」這些的書，柯文哲也說這一年看很多書，功力大增， 自己常笑柯文哲寫這種人家不愛看啦，寫先前說的「我在獄中的364天」或「我的九個獄友」這種比較吸引人看，但柯文哲不以為然，還說保證會把它寫得大家都愛看，要大家拭目以待。

接著，陳佩琪直言，當然還有很多時間要出庭，或去律師那兒見面討論案情， 每當柯文哲出門時把書桌整理好，台燈熄滅了，自己偶爾經過撇到這一景，還會引起心裡一陣恐慌，整個心揪結在一起，那種先前柯文哲不在的淒涼感又湧上心頭，一年來身心飽受凌辱折磨，對她這種原本就憂鬱的病人來說，要恢復是不可能了。

陳佩琪說，柯文哲回家這兩個月，拜努力學習所致，自己覺得柯文哲的思緒是進步了，但關押一年，要回復到原來的健康狀態還需一段長時間，臀部的壓瘡，改個有彈性坐墊的電腦椅是好很多了，但在暗無天日的籠子內一年，免疫系統嚴重受損，身上的帶狀泡疹病灶侵襲很深，一個多月了，皮膚都還癒合不好，最近健檢報告陸續出爐，這一年來數值上出現的異常，「我會永遠記住這是怎麼造成的」。

陳佩琪提到，感謝許多小草不時寫卡片給柯文哲加油打氣，大家的祝福，每張都仔細閱讀，句句銘記於心，柯文哲也期許能更加努力，往後能做的更好，不辜負大家所託。

最後，陳佩琪強調，「一場讓她感動的創新演唱會，柯文哲努力練習，不時還受愛的小手鞭策，整個過程分文未取，但竟被檢察官求刑數年，整個案件真的是悲慘故事，我們活在一個悲慘世界裡」。

▼陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）