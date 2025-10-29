　
地方 地方焦點

跨部會打詐聯繫不足「效果不彰反擾民」　立委游顥要求改善

▲立委游顥批評中央政府跨部會打詐聯繫不足。（圖／游顥辦公室提供）

▲立委游顥批評中央政府跨部會打詐聯繫不足。（圖／游顥辦公室提供）

記者高堂堯／南投報導

詐騙歪風熾盛，中央政府持續以跨部會機制打擊，但立委游顥指出，行政院打詐平台未能有效整合相關單位，導致詐騙案和財損不減反增，而主管機關依法要求電信業者停用門號或攔阻簡訊，卻有民眾被誤列為疑似案件遭停話斷聯，引發民怨。

游顥於27日立法院交通委員會質詢中指出，行政院對於NCC、數發部、警政署與海關等打詐相關單位整合不力，導致詐騙案件不減反增、民眾財損持續攀升，而目前政府推出的防詐APP及通報網絡使用率偏低，甚至連公部門官員都鮮少實際操作，顯示政策與民眾需求脫節。

游顥另表示，依據《詐欺犯罪危害防制條例》，主管機關可要求電信業者停用門號或攔阻簡訊，但實務上卻發生民眾被誤列為疑似案件而遭停話，無法與家人聯繫，甚至錯失緊急通知的擾民烏龍，他強調「防詐政策若造成一般民眾被誤判停話，等同政府親手製造下一個受害者」。

游顥也詢及違法射頻設備查緝議題，質疑違規商品雖被大量下架，但NCC未揭露來源及後續追查責任，「只下架不溯源，等於放任詐騙集團重新上架牟利」，要求NCC說明是否與關務署及警政署建立跨境追蹤系統，以防未經審驗設備透過網購平台流入市場。

NCC代理主委陳崇樹回應，射頻終端設備等產品確實未在國內取得認證，目前已與關務署召開會議，將其列為特定貨品類別，未來進口將納入新管制作業，NCC也已與數發部及警政署合作，針對網路平台假帳號進行查緝，並從行動電話門號端比對可疑來源；但針對游顥詢問之查緝統計數據及裁罰案件，陳崇樹坦言相關資料尚在彙整，會後將補送。

10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

