政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批卓榮泰刻意延宕NCC提名　民眾黨團將提譴責案

▲▼民眾黨立法院黨團「人事延宕、機關癱瘓，誰之過？」記者會，立委黃國昌、陳昭姿、張啟楷、林國承出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立法院黨團「人事延宕、機關癱瘓，誰之過？」記者會，立委黃國昌、陳昭姿、張啟楷、林國成出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院上周排審新提名的4名國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事案。民眾黨立院黨團今（28日）召開記者會，揭露行政院長卓榮泰違法延宕NCC人事癱瘓機關，早在去年起到今年5月，相關人選就已完成徵詢，卻遲至大罷免後才送出名單，還為此對國會、國人說謊，無疑就是要等立法院成為民進黨的橡皮圖章，通過一片綠友友NCC被提名人。為此，總召黃國昌說，民眾黨團將於本週正式對卓榮泰提出譴責案。

民眾黨團28日上午召開「人事延宕、機關癱瘓，誰之過？」記者會。黃國昌表示，上週在千呼萬喚下，民進黨籍交通委員會召委終於排案進行NCC委員被提名人審查。NCC有4位委員自去年7月起陸續卸任，民進黨政府卻不儘速提名，反而窮盡一切力氣投入大罷免。今年4、5月間，他在院會質詢卓榮泰何時提名時？卓回應，「部分委員有生涯規劃考量，尚待被徵詢者回覆」，但上週立院審查4位被提名人，直接戳破卓榮泰彌天大謊。

黃國昌指出，卓榮泰在大罷免大失敗後，直至7月31日才心不甘情不願提出名單，但政院送來的人事資料上時間印的是5月，質疑政院蓄意拖延。黃說，卓榮泰當時還稱「徵詢遇到困難」，直到立法院上週審查4位被提名人，蔣榮先被提名人表示5月即受邀並同意出任、黃薇威5月2日同意出任、程明修5月5日同意，羅慧雯更在113年年底就表達同意，4人說法通通打臉卓榮泰，根本是為了大罷免，公然對國會、國人扯謊。

黃國昌直言，民進黨目的從頭到尾只有一個，就是希望透過大罷免，讓立法院當民進黨橡皮圖章，通過一片綠友友NCC被提名人，才可以繼續掌控NCC，護航綠媒、剷除異己，完成民進黨的「黨政軍就是媒體」。民進黨不在乎NCC職責，唯一在乎的就是NCC是否能繼續當民進黨禁臠；民眾黨團無法接受，將於本週正式提案譴責行政院院長卓榮泰，表達黨團嚴正立場。

立委林國成則說，提名NCC委員是行政院長的權力跟責任，但民進黨只有「推拖拉」三個字，「推給在野黨、拖延不肯送、拉在野下水」，民進黨欺騙大眾、將延宕人事的責任推給在野黨，非常可悲。林還氣憤表示，上會期當交通委員會召委時多次要求政院盡速提交NCC委員名單，等了5個月行政院仍無動於衷，現在更提出沒有專業的酬庸人選，打算「假改革、真控制NCC」，完全政治凌駕專業。

黃國昌表示，除了NCC擺爛以外，中選會人事名單也擺爛。依照《中選會組織法》，政院本應8/3就要提出人選，但至今卻沒有看到名單；他先前為此質詢卓榮泰，卓還三度道歉，「但道歉完了，打算怎麼做？」

黃國昌透露，卓榮泰這次稍有進步，政院有私下徵詢民眾黨團對於中選會人選的意見、以及要不要推薦人選。黃表明黨團立場，民眾黨不希望國家重要機關停擺，盼政院提出適任人選讓立院審查，請行政院開大門走大路，正式來函徵詢黨團意見，並也應徵詢國民黨團意見，一起集思廣益，共同面對問題、解決問題。

黃國昌指出，針對卓榮泰目無法紀、違反《通傳會組織法》規定，沒有準時把名單送到國會，還說謊把責任推給被提名人等，民眾黨團將於國會正式提出對卓榮泰的譴責案。

更多新聞
