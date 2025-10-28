鄭麗文反對提高國防預算　卓榮泰：和平要靠實力

記者陳家祥／台北報導

國民黨新舊任黨主席將在本週交接，新任主席鄭麗文反對提高國防預算，被英國《金融時報》點名恐怕激怒美國。對此，行政院長卓榮泰今回應，「和平要靠實力，正義也不會孤獨」，在維護國家主權安全跟善盡區域和平穩定力量的過程當中，強化自己的實力，才能夠真正取得有尊嚴而且是永久的和平。

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）



國民黨新任黨主席鄭麗文反對將國防預算提高至國內生產毛額（GDP）的3.32%，英國《金融時報》（FT）引述國際智庫「國際風險組織」（International Crisis Group）報告指出，此舉恐激怒美國。

「和平要靠實力，正義也不會孤獨。」卓榮泰說，在維護國家主權安全跟善盡區域和平穩定力量的過程當中，強化自己的實力，才能夠真正取得有尊嚴而且是永久的和平。

卓榮泰強調，正義的力量絕對不孤獨，台灣從過去以來一直是國際社會上良善、負責，而且是信賴的夥伴，此後還是繼續跟理念相近的國家，從區域的和平穩定、經濟的發展、科技的合作以及文化交流上，我們會更深化。

卓榮泰說，也唯有如此，台灣才能成為世界民主陣營大家互相信賴的一個夥伴，共同為區域的和平穩定跟世界的共同進步再盡更多的力量。