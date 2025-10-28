丹娜絲風災補助加碼　卓榮泰：每戶屋頂受損無論面積大小再補2萬

▲行政院長卓榮泰28日到立法院接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院8月底三讀通過預算規模達600億元的「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，補助災民恢復家園。行政院長卓榮泰今（28日）表示，修理申請的約6.7萬多戶，經過這幾天主計總處計算，現在可以就屋頂受損部分，無論面積大小，可以再提出每一戶2萬元的加速重整家園補助金。另卓榮泰也提到，各界捐款至今有5.3億元。

卓榮泰28日上午到立法院進行施政總質詢，民進黨立委林俊憲質詢時，關切台南丹娜絲風災後續處置。林俊憲指出，當時行政院提出災後重建特別條例，補助項目中包含，房子毀損100平方公尺以上補助10萬元、20至100平方公尺補助1萬、20平方公尺以下則由台南市政府補助1萬，行政院又補助1萬元，變成2萬元；另重建有設一個媒合平台，政府會再添2萬元，「工班是我們叫來的」，又添加3萬元，等於是給屋主15萬元。

林俊憲說，但當時有很多人沒有參加媒合平台，有的是不知道，有的則是自行叫工班，只是沒想到叫不到，當下也已超過參加時間，另有幾個受災戶較弱勢、補助較不足，所以他拜託行政院再盤點現有資源提高補助，建議20平方公尺以下，差不多6坪，應該增加補助，或對20平方公尺以上卻沒參加媒合平台的受災戶，這部分是否政院能增加？

卓榮泰指出，丹娜絲颱風受損的情形跟以前不一樣，屋頂飛掉到3、4萬戶，申請修理慰助金的已經有6.7萬多戶。而對於弱勢，是免費拆除跟清運，不到20平方公尺的地方先補助，但行政院覺得不夠，中央再補助1萬，弱勢又多補助1.5萬。

卓榮泰表示，因為各界捐款至今有5.3億元，算算預撥要發出去的約5.4億多元，而現在修理申請的約6.7萬多戶，核撥也有6.7萬戶，但行政院又想說對受損的人能怎麼加速幫忙，所以就丹娜絲特別預算裡，經過這幾天主計總處計算，現在可以就屋頂受損部分，無論面積大小，可以再提出每一戶2萬元的加速重整家園補助金。

林俊憲追問，是沒有參加媒合平台部分？卓榮泰回應，全部都再加2萬元，而這就要增加特別預算裡12至13億元預算。