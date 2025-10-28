　
    • 　
>
政治

丹娜絲風災補助加碼　卓榮泰：每戶屋頂受損無論面積大小再補2萬

▲行政院長卓榮泰28日赴立法院接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰28日到立法院接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院8月底三讀通過預算規模達600億元的「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，補助災民恢復家園。行政院長卓榮泰今（28日）表示，修理申請的約6.7萬多戶，經過這幾天主計總處計算，現在可以就屋頂受損部分，無論面積大小，可以再提出每一戶2萬元的加速重整家園補助金。另卓榮泰也提到，各界捐款至今有5.3億元。

卓榮泰28日上午到立法院進行施政總質詢，民進黨立委林俊憲質詢時，關切台南丹娜絲風災後續處置。林俊憲指出，當時行政院提出災後重建特別條例，補助項目中包含，房子毀損100平方公尺以上補助10萬元、20至100平方公尺補助1萬、20平方公尺以下則由台南市政府補助1萬，行政院又補助1萬元，變成2萬元；另重建有設一個媒合平台，政府會再添2萬元，「工班是我們叫來的」，又添加3萬元，等於是給屋主15萬元。

林俊憲說，但當時有很多人沒有參加媒合平台，有的是不知道，有的則是自行叫工班，只是沒想到叫不到，當下也已超過參加時間，另有幾個受災戶較弱勢、補助較不足，所以他拜託行政院再盤點現有資源提高補助，建議20平方公尺以下，差不多6坪，應該增加補助，或對20平方公尺以上卻沒參加媒合平台的受災戶，這部分是否政院能增加？

卓榮泰指出，丹娜絲颱風受損的情形跟以前不一樣，屋頂飛掉到3、4萬戶，申請修理慰助金的已經有6.7萬多戶。而對於弱勢，是免費拆除跟清運，不到20平方公尺的地方先補助，但行政院覺得不夠，中央再補助1萬，弱勢又多補助1.5萬。

卓榮泰表示，因為各界捐款至今有5.3億元，算算預撥要發出去的約5.4億多元，而現在修理申請的約6.7萬多戶，核撥也有6.7萬戶，但行政院又想說對受損的人能怎麼加速幫忙，所以就丹娜絲特別預算裡，經過這幾天主計總處計算，現在可以就屋頂受損部分，無論面積大小，可以再提出每一戶2萬元的加速重整家園補助金。

林俊憲追問，是沒有參加媒合平台部分？卓榮泰回應，全部都再加2萬元，而這就要增加特別預算裡12至13億元預算。

10/27 全台詐欺最新數據

鄭麗文反對提高國防預算　卓榮泰：和平要靠實力

鄭麗文反對提高國防預算　卓榮泰：和平要靠實力

國民黨新舊任黨主席將在本週交接，新任主席鄭麗文反對提高國防預算，被英國《金融時報》點名恐怕激怒美國。對此，行政院長卓榮泰今回應，「和平要靠實力，正義也不會孤獨」，在維護國家主權安全跟善盡區域和平穩定力量的過程當中，強化自己的實力，才能夠真正取得有尊嚴而且是永久的和平。

非洲豬瘟　綠喊話北市府「支援補貼攤商」減壓

非洲豬瘟　綠喊話北市府「支援補貼攤商」減壓

防豬瘟　蔣萬安向中央拋3建議：避免價格波動

防豬瘟　蔣萬安向中央拋3建議：避免價格波動

無新鮮肉源！知名蒜頭麵黑底白字PO休業公告

無新鮮肉源！知名蒜頭麵黑底白字PO休業公告

非洲豬瘟被疑10天空窗期　農業局放話調查2獸醫

非洲豬瘟被疑10天空窗期　農業局放話調查2獸醫

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

