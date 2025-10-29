　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

卡車撞爛「實驗猴逃脫中」！　美警驚曝：感染3種病毒

▲▼卡車撞爛「實驗猴逃脫中」！　美警驚曝：感染3種病毒。（圖／翻攝臉書Jasper County Sheriff`s Department, Mississippi）

▲一輛卡車在州際公路上發生車禍，導致多隻實驗室恆河猴逃脫。（圖／翻攝臉書Jasper County Sheriff`s Department, Mississippi）

記者吳美依／綜合報導

美國密西西比州一輛卡車28日發生車禍，導致車上載運的其中6隻實驗室恆河猴（rhesus monkey）逃脫。當地警方宣稱，這些猴子感染3種病毒，對人類健康構成潛在威脅，但目前仍有一隻流落在外。

《衛報》、《今日美國》等外媒報導，這起車禍28日下午發生在59號州際公路（Interstate 59）上，紐奧良杜蘭大學（Tulane University）實驗室的恆河猴逃脫後，除了尚未捕獲的最後一隻，其餘都在當日深夜被人道銷毀。

賈斯帕郡（Jasper County）警長辦公室在臉書發布消息指出，這批猴子感染了C型肝炎、疱疹病毒和新冠肺炎，「每隻體重約40磅（約18公斤），對人類具攻擊性，必須穿戴個人防護設備才能處理」，相關單位仍持續搜捕最後一隻逃亡猴子。

然而，杜蘭大學發言人揚恩（Andrew Yawn）強調，杜蘭國家生物醫學研究中心（Tulane National Biomedical Research Center）的非人類靈長類動物，是提供給其他研究機構「促進科學發現」，「目前備受爭議的靈長類動物屬於其他機構，而且沒有感染性」。

他表示，校方正與地方政府合作，派遣動物照護專家協助，並將於29日接回未逃亡的猴子。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／男嬰遭丟排水溝亡　25歲生母落網
快訊／中職正式公告自由球員！　21位列A級
凌晨2點才睡！　大谷翔平挨轟懊悔：沒做到最理想
90歲嬤遭兒裝袋丟山坡　驗屍結果曝
快訊／豬瘟爆發後出國　「隔空看診」獸醫佐回來了
快訊／大谷翔平吞敗投！　藍鳥系列賽扳平
騙「18禁挑戰」有獎金　2正妹遭猥褻性侵
「知台派」任國台辦新發言人　經濟局長彭慶恩今首秀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

法第一夫人被誣指是男的　女兒：母親長期焦慮不敢上網

Lisa愛牌鼻通出包！驗出「微生物超標」　泰官方：快停用檢查編號

美國對日本軍售進度超前　川普：F-35飛彈本周運抵

不論結果如何「對習近平已是勝利」　CNN點出川習會1關鍵

情人節約會喝一杯　女老師喝下毒雞尾酒「食道被燒穿」身亡

安倍昭惠親贈川普「金字和平畫」　重現兩人深厚情誼

川普飛抵南韓畫面曝！　淡定回應北韓射彈「重點是川習會」

川普稱「台灣就是台灣」親曝這點最棒　川習會不一定談到台灣

巴西史上最大規模攻堅！　里約熱內盧大批警力掃蕩釀64死

川普睽違6年訪韓！將會李在明、出席APEC　明「川習會」全球關注

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

法第一夫人被誣指是男的　女兒：母親長期焦慮不敢上網

Lisa愛牌鼻通出包！驗出「微生物超標」　泰官方：快停用檢查編號

美國對日本軍售進度超前　川普：F-35飛彈本周運抵

不論結果如何「對習近平已是勝利」　CNN點出川習會1關鍵

情人節約會喝一杯　女老師喝下毒雞尾酒「食道被燒穿」身亡

安倍昭惠親贈川普「金字和平畫」　重現兩人深厚情誼

川普飛抵南韓畫面曝！　淡定回應北韓射彈「重點是川習會」

川普稱「台灣就是台灣」親曝這點最棒　川習會不一定談到台灣

巴西史上最大規模攻堅！　里約熱內盧大批警力掃蕩釀64死

川普睽違6年訪韓！將會李在明、出席APEC　明「川習會」全球關注

見證農村再生成果！花蓮從逆境中紮根　韌性+創意奪農再活力獎

浪花兄弟回來了！　隔15年合體掀爆回憶殺...周杰倫出手助陣

3歲童上鋪摔落反覆嘔吐　已「嚴重顱內出血」緊急開顱搶命

法第一夫人被誣指是男的　女兒：母親長期焦慮不敢上網

中央嗆罰！盧秀燕強硬回擊：賞罰有分　對400攤商未道歉祭補償

台股飆漲446點創28395新高！專家：不預設高點　留意聯準會態度

南港發展大躍進「昆陽接下一棒」　在地：重陽重劃區最受惠

再談「統一好處」　國台辦：台灣同胞在國際上「腰桿會更硬」

Lisa愛牌鼻通出包！驗出「微生物超標」　泰官方：快停用檢查編號

台中改採焚化處理廚餘　環境部：其他垃圾可先打包暫置

【大逃亡】緬軍重砲攻堅KK園區　上千人為求活命跳河出逃

國際熱門新聞

赫格塞斯下令　美軍擊沉4艘運毒船釀14死

憂美靠不住！《經濟學人》曝台灣「B計畫」核心

卡車撞爛「實驗猴逃脫」　疑染3病毒

輝達入股諾基亞！　斥資10億美元打造6G平台

川習會在即　傳川普將調降對中關稅10％

台大研發「生髮神液」登國際　網：保護台灣

黃仁勳GTC影片 竟現台灣之光王建民

美股創新高輝達漲近5％　蘋果微軟市值一度破4兆

梅麗莎「風王」最強等級登陸牙買加

川普宣布今日將會晤黃仁勳

露肩婚紗被嫌「好像沒穿」　19歲新娘羞憤亡

蘋果市值突破4兆美元

以控哈瑪斯違約　納坦雅胡下令空襲釀20死

股神光環黯淡！波克夏罕見遭降評　分析師直指問題

更多熱門

相關新聞

即／詭異車禍死者刀傷亡排除他殺

即／詭異車禍死者刀傷亡排除他殺

台中市南區今日上午傳出一起詭異車禍，一名何男行車到一半，突然自撞一間鐵板燒店，更被發現脖子、胸腹部出現嚴重刀傷，當場死亡。檢警今日晚間相驗，加上調閱何男行車沿線全部監視器，確定並無外力介入，研判為輕生案件，排除他殺可能性，家屬對相驗結果並無意見。

花蓮台9線車禍！2車遭逆向聯結車猛撞全毀4傷

花蓮台9線車禍！2車遭逆向聯結車猛撞全毀4傷

獨／台中詭譎車禍　死者「脖子見骨胸腹嚴重撕裂」

獨／台中詭譎車禍　死者「脖子見骨胸腹嚴重撕裂」

聯結車台9線花蓮機場旁逆衝　壓扁2車傷亡不明

聯結車台9線花蓮機場旁逆衝　壓扁2車傷亡不明

台中酒駕翻車！波及1轎車　卡巷內「頭下腳上」畫面曝

台中酒駕翻車！波及1轎車　卡巷內「頭下腳上」畫面曝

關鍵字：

車禍恆河猴實驗室病毒杜蘭大學

讀者迴響

熱門新聞

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

黑絲OL繳停車費被公雞猛追！飆髒話狂奔畫面曝

美濃大峽谷地主石麗君丈夫拒捕　喝不明液體命危

Energy「閃兵」代價近億元　他跌落神壇

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

「北教大王力宏」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪曬律師聲明反擊

更多

最夯影音

更多
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面