卡車撞爛「實驗猴逃脫中」！　美警驚曝：感染3種病毒

▲一輛卡車在州際公路上發生車禍，導致多隻實驗室恆河猴逃脫。（圖／翻攝臉書Jasper County Sheriff`s Department, Mississippi）



記者吳美依／綜合報導

美國密西西比州一輛卡車28日發生車禍，導致車上載運的其中6隻實驗室恆河猴（rhesus monkey）逃脫。當地警方宣稱，這些猴子感染3種病毒，對人類健康構成潛在威脅，但目前仍有一隻流落在外。

《衛報》、《今日美國》等外媒報導，這起車禍28日下午發生在59號州際公路（Interstate 59）上，紐奧良杜蘭大學（Tulane University）實驗室的恆河猴逃脫後，除了尚未捕獲的最後一隻，其餘都在當日深夜被人道銷毀。

Authorities say six rhesus monkeys from Tulane University escaped after a truck carrying 21 monkeys to a testing facility in Florida overturned in Mississippi on Tuesday.

More: https://t.co/q2olVhY3cD pic.twitter.com/sGtGgqgdlS — NewsNation (@NewsNation) October 28, 2025

賈斯帕郡（Jasper County）警長辦公室在臉書發布消息指出，這批猴子感染了C型肝炎、疱疹病毒和新冠肺炎，「每隻體重約40磅（約18公斤），對人類具攻擊性，必須穿戴個人防護設備才能處理」，相關單位仍持續搜捕最後一隻逃亡猴子。

然而，杜蘭大學發言人揚恩（Andrew Yawn）強調，杜蘭國家生物醫學研究中心（Tulane National Biomedical Research Center）的非人類靈長類動物，是提供給其他研究機構「促進科學發現」，「目前備受爭議的靈長類動物屬於其他機構，而且沒有感染性」。

他表示，校方正與地方政府合作，派遣動物照護專家協助，並將於29日接回未逃亡的猴子。