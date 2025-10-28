　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中死亡詭車禍男「半路」刀傷亡　確定排除他殺

▲▼台中,刀傷,車禍。（圖／記者許權毅攝）

▲台中詭異死亡車禍，何男駕車自撞死亡卻出現刀傷。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市南區今（28日）上午傳出一起詭異車禍，一名何男行車到一半，突然自撞一間鐵板燒店，更被發現脖子、胸腹部出現嚴重刀傷，當場死亡。檢警今日晚間相驗，加上調閱何男行車沿線全部監視器，確定並無外力介入，研判為輕生案件，排除他殺可能性，家屬對相驗結果並無意見。

《東森新媒體ETtoday》掌握何男傷勢，除了頸部有嚴重刀傷，深可見骨，左胸下緣也有極深傷口，兩處傷口血肉模糊，疑似又因為撞擊，導致傷口出現撕裂，面積相較於一般刀傷，範圍確實較大。何男遺體被移出車外時，已經可見身體出現僵硬情況，疑因頸部難以支撐，頭部呈現向後仰姿勢。

▲▼台中,刀傷,車禍。（圖／記者許權毅攝）

▲據悉，死者頸部傷勢深可見骨，胸腹部也有多處刀傷。（圖／記者許權毅攝）

家住在北屯區的何男（36歲）今日疑似從住家往南區方向前進，行經南區高工路大埔鐵板燒附近時，先停在路中17秒，又往店家衝撞，過程中都是逆向，還波及一輛轎車。救護人員到場，發現何男頸部有明顯利刃割傷，已經當場死亡，並未送醫。

鑑識小組到場後，於駕駛座、排檔桿上找到一把長約20公分水果刀，但今日上午初步清查，何男進入東南區（第三警分局）轄區均是獨自駕車，沒有第三人上下車，

進一步清查，從何男離家駕車至事故地點區間，專案小組均已掌握何男行車過程，各位置監視器，確定期間內，均沒有可疑人員上下車，都由何男獨自駕車。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台中死亡詭車禍男「半路」刀傷亡　確定排除他殺

台中詭異車禍行駛中刀刀傷

