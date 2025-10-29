黃仁勳GTC致敬經典　小學生揮旗喊「台灣之光王建民」登國際舞台

▲黃仁勳GTC大會開頭影片竟出現「台灣之光王建民」。（圖／翻攝自YouTube）



記者張方瑀／綜合報導

美國AI晶片巨擘輝達（NVIDIA）28日於華府舉辦GTC技術大會（GPU Technology Conference），開場影片意外掀起台灣網友熱議，因為畫面短暫閃過「頂埔國小學生手舉台灣國旗、歡慶王建民」的經典畫面，讓不少人驚呼「這是台灣之光再登國際舞台」。

這段不到一秒的影像，其實出自2006年《紐約時報》對王建民的報導，內容描述當時「建仔」連兩年在美國職棒締造單季19勝的輝煌成績，引發台灣棒球狂熱。報導形容，王建民讓朝野政治人物罕見地達成共識，「有人甚至在立法院會議上打瞌睡，因為前一晚熬夜看球賽」。

當時連鎖超商推出限量捷運卡，更引發民眾排隊兩天搶購、甚至爆發衝突，警察都得出面維持秩序。現任副總統蕭美琴當時也接受訪問表示，「他就像我們的國民英雄」。

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）



雖然這段舊影像只是一閃而過，大多觀眾的焦點仍落在輝達執行長黃仁勳身上。這場被視為輝達展現全球擴張野心的演講，黃仁勳宣布將與美國能源部、芬蘭電信巨頭諾基亞（Nokia）及矽谷軍工科技公司帕蘭泰爾（Palantir）展開多項合作。

黃仁勳指出，帕蘭泰爾將整合輝達AI系統，「協助政府、國防與企業以光速處理海量數據」，進一步強化AI在國家安全與情報領域的應用。該公司近期也剛獲美軍數百億美元的軟體服務合約。

此外，輝達將協助美國能源部打造7台新一代超級電腦，其中兩台位於新墨西哥州洛薩拉摩斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）。Mission系統將專用於機密任務，預計2027年啟用；另一台Vision則用於AI及開放科學研究。

為搶攻6G市場，黃仁勳也宣布投資10億美元（約新台幣305億元）與諾基亞共同開發軟硬體，加速5G向6G技術的轉換。他形容這項投資是「把電信技術帶回美國」的具體行動，演說最後更以「讓美國再次偉大」作結，呼應川普政府「重振製造業」的主軸。

黃仁勳預計接下來將飛往亞洲，並於31日登上亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會的壓軸舞台發表主題演講，成為全場矚目焦點。人在日本出訪的美國總統川普（Donald Trump）也提前預告，29日將與黃仁勳會面。