　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

黃仁勳GTC致敬經典　小學生揮旗喊「台灣之光王建民」登國際舞台

▲▼黃仁勳GTC大會開頭影片 竟現「台灣之光王建民」。（圖／翻攝自YouTube／Nvidia GTC: CEO Jensen Huang delivers keynote address）

▲黃仁勳GTC大會開頭影片竟出現「台灣之光王建民」。（圖／翻攝自YouTube）

記者張方瑀／綜合報導

美國AI晶片巨擘輝達（NVIDIA）28日於華府舉辦GTC技術大會（GPU Technology Conference），開場影片意外掀起台灣網友熱議，因為畫面短暫閃過「頂埔國小學生手舉台灣國旗、歡慶王建民」的經典畫面，讓不少人驚呼「這是台灣之光再登國際舞台」。

這段不到一秒的影像，其實出自2006年《紐約時報》對王建民的報導，內容描述當時「建仔」連兩年在美國職棒締造單季19勝的輝煌成績，引發台灣棒球狂熱。報導形容，王建民讓朝野政治人物罕見地達成共識，「有人甚至在立法院會議上打瞌睡，因為前一晚熬夜看球賽」。

當時連鎖超商推出限量捷運卡，更引發民眾排隊兩天搶購、甚至爆發衝突，警察都得出面維持秩序。現任副總統蕭美琴當時也接受訪問表示，「他就像我們的國民英雄」。

▲▼輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

雖然這段舊影像只是一閃而過，大多觀眾的焦點仍落在輝達執行長黃仁勳身上。這場被視為輝達展現全球擴張野心的演講，黃仁勳宣布將與美國能源部、芬蘭電信巨頭諾基亞（Nokia）及矽谷軍工科技公司帕蘭泰爾（Palantir）展開多項合作。

黃仁勳指出，帕蘭泰爾將整合輝達AI系統，「協助政府、國防與企業以光速處理海量數據」，進一步強化AI在國家安全與情報領域的應用。該公司近期也剛獲美軍數百億美元的軟體服務合約。

此外，輝達將協助美國能源部打造7台新一代超級電腦，其中兩台位於新墨西哥州洛薩拉摩斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）。Mission系統將專用於機密任務，預計2027年啟用；另一台Vision則用於AI及開放科學研究。

為搶攻6G市場，黃仁勳也宣布投資10億美元（約新台幣305億元）與諾基亞共同開發軟硬體，加速5G向6G技術的轉換。他形容這項投資是「把電信技術帶回美國」的具體行動，演說最後更以「讓美國再次偉大」作結，呼應川普政府「重振製造業」的主軸。

黃仁勳預計接下來將飛往亞洲，並於31日登上亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會的壓軸舞台發表主題演講，成為全場矚目焦點。人在日本出訪的美國總統川普（Donald Trump）也提前預告，29日將與黃仁勳會面。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股大漲再創新高！　台積電平天價1500元
快訊／大谷翔平遭轟兩分彈！　藍鳥3局上逆轉道奇
被雞追爆紅！　黑絲OL比基尼辣照曝光
大谷首打席露錯愕表情！最終仍保送　創世界大賽新紀錄
延長18局球員邊打邊啃水果！　藍鳥教頭笑：點了Uber Ea
黃仁勳致敬台灣之光王建民！　「小學生揮旗」登國際舞台
「北教大王力宏」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝
快訊／傳川普調降「對中關稅」10％　川習會前夕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川習會引發台灣焦慮　金融時報：台灣有能力抵抗北京

川普訪韓前一天！　北韓「試射巡弋飛彈」挑釁意味濃

黃仁勳GTC致敬經典　小學生揮旗喊「台灣之光王建民」登國際舞台

川習會在即　傳川普將「調降對中關稅10％」

川普亞洲行最終站！會李在明聚焦投資分歧　盼重啟「川金會」

黃仁勳盛讚川普「非常努力MAGA」　仍盼美國技術進入中國市場

劉揚偉現身輝達GTC大會　揭鴻海在美多州打造AI設施

以色列控哈瑪斯違約　納坦雅胡下令空襲報復釀20死

美新創公司研發晶片製造工具　喊話挑戰台積電與ASML

赴南韓參與川習會？　黃仁勳預告將宣布「多項重大消息」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

川習會引發台灣焦慮　金融時報：台灣有能力抵抗北京

川普訪韓前一天！　北韓「試射巡弋飛彈」挑釁意味濃

黃仁勳GTC致敬經典　小學生揮旗喊「台灣之光王建民」登國際舞台

川習會在即　傳川普將「調降對中關稅10％」

川普亞洲行最終站！會李在明聚焦投資分歧　盼重啟「川金會」

黃仁勳盛讚川普「非常努力MAGA」　仍盼美國技術進入中國市場

劉揚偉現身輝達GTC大會　揭鴻海在美多州打造AI設施

以色列控哈瑪斯違約　納坦雅胡下令空襲報復釀20死

美新創公司研發晶片製造工具　喊話挑戰台積電與ASML

赴南韓參與川習會？　黃仁勳預告將宣布「多項重大消息」

高鐵北延宜蘭綜合規劃「第4季報行政院核定」　拚2036年通車

台股漲逾330點創28246新高　台積電平天價1500元

快發年終了「要裸辭 or 再撐三個月？」　一票秒選：想想下一步

「戲說防詐真功夫」 台東縣警局攜手布袋戲團以戲宣導阻詐行動

不斷更新／大谷翔平遭小葛雷諾砲轟兩分彈　藍鳥3局上逆轉2比1道奇

袁冰妍遭封殺3年解禁曬近況！　網瘋傳「馬上拍短劇」復出時間曝

民雄警深入社區宣導治安　提醒留意詐騙、喪屍菸彈

台鐵北車11月起增補專責保全　鐵警護車目標每周700車次

福源肉粽盃全國圍棋公開賽嘉義市登場　800棋手熱戰

川習會引發台灣焦慮　金融時報：台灣有能力抵抗北京

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD

國際熱門新聞

輝達入股諾基亞！　斥資10億美元打造6G平台

憂美靠不住！《經濟學人》曝台灣「B計畫」核心

川習會在即　傳川普將調降對中關稅10％

美股創新高輝達漲近5％　蘋果微軟市值一度破4兆

台大研發「生髮神液」登國際　網：保護台灣

川普宣布今日將會晤黃仁勳

梅麗莎「風王」最強等級登陸牙買加

黃仁勳GTC影片 竟現台灣之光王建民

蘋果市值突破4兆美元

露肩婚紗被嫌「好像沒穿」　19歲新娘羞憤亡

以控哈瑪斯違約　納坦雅胡下令空襲釀20死

美軍空襲擊沉4艘疑似運毒船　14死

股神光環黯淡！波克夏罕見遭降評　分析師直指問題

黃仁勳：輝達攜手美能源部　打造7座AI超級電腦

更多熱門

相關新聞

黃仁勳盛讚川普「非常努力MAGA」　仍盼美國技術進入中國市場

黃仁勳盛讚川普「非常努力MAGA」　仍盼美國技術進入中國市場

輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）28日在美國華盛頓GTC DC大會中，公開盛讚美國總統川普「非常努力讓美國再次偉大（MAGA，Make America Great Again）」，強調其能源政策與推動產業回流對美國至關重要；他也主張，美國技術應進入中國，以贏得當地開發者支持，進一步鞏固全球科技主導地位。

赴韓參與川習會？　黃仁勳預告宣布多項消息

赴韓參與川習會？　黃仁勳預告宣布多項消息

輝達結盟Palantir強化企業效率！　黃仁勳：打造全球最複雜AI引擎

輝達結盟Palantir強化企業效率！　黃仁勳：打造全球最複雜AI引擎

川普宣布今日將會晤黃仁勳

川普宣布今日將會晤黃仁勳

台股新增「2千金」　記憶體股群聯、散熱廠雙鴻入列

台股新增「2千金」　記憶體股群聯、散熱廠雙鴻入列

關鍵字：

黃仁勳NVIDIA王建民台灣之光

讀者迴響

熱門新聞

「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

黑絲OL繳停車費被公雞猛追！飆髒話狂奔畫面曝

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

快訊／今晨18.5℃　4縣市大雨特報

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

Energy「閃兵」代價近億元　他跌落神壇

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

「北教大王力宏」5天床戰3女　極樂行程全被拍

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪曬律師聲明反擊

即／雨還沒完　4縣市大雨特報再發

更多

最夯影音

更多
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面