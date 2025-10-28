　
地方焦點

草屯轉運站用地卡關！　設置恐延宕3至5年

▲南投縣政府規劃於草屯鎮公所周邊縣有土地設置先導轉運站。（圖／翻攝草屯鎮長簡賜勝IG）

▲南投縣政府規劃於草屯鎮公所周邊縣有土地設置先導轉運站。（圖／翻攝草屯鎮長簡賜勝IG）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府目前積極於各市鎮建立四個轉運站，其中南投市轉運站購地已完成、預計明年招商，但草屯轉運站用地需待通盤檢討變更，依相關規定及期程，該案恐將延宕3至5年，對草屯鄉親影響甚鉅，因此明年將利用草屯鎮公所東側縣有土地設置「先導轉運站」因應。

南投縣議會今天持續進行定期會縣政總質詢，有縣議員針對草屯轉運站議題表達關心；縣府計畫處表示，原規畫透過區段徵收取得草屯鎮公所及代表會南側約1公頃土地興建草屯轉運站，預計於明年推動計畫，但中央都委會建議該用地應納入都市計畫進行第三次通盤檢討，恐延宕轉運站啟用時間。

許淑華說，草屯轉運站原希望擴大規模規劃，但中央未通過，縣府仍將持續爭取中央支持，同時慮及該預定地仍須納通盤檢討變更、程序費時，為不影響原訂建設期程並滿足草屯鄉親對轉運站需求，將先利用草屯鎮公所東側活動中心停車場的縣有土地先設置先導轉運站。

計畫處說明，草屯先導轉運站明年會展開相關作業，並引進先導公車，所有的大眾運輸都會納入，以提高當地及周邊地區大眾運輸量，也讓民眾提前體驗及熟悉未來的運輸路線，提高草屯鄉親乘車便利性。

其他轉運站方面，用地位處市中心的南投市轉運站周邊商業繁榮、人車密集，招商前用地閒置，因此縣府規畫暫作停車場，目前已完成停車格畫設，很快就可提供民眾使用；集集轉運站正在規劃設計，即將發包；埔里轉運站的購地等相關經費，今年已編列預算並送縣議會審查，待通過後即可啟動協議價購等後續作業。

10/27 全台詐欺最新數據

快訊／豬瘟疑雲！中市府深夜回應中央6質疑　「9月未獲異常警示

竹山鴻囍別墅社區道路搶修　許淑華再會勘

竹山鴻囍別墅社區道路搶修　許淑華再會勘

竹山鎮德興里鴻囍別墅社區道路不堪日前凱米颱風豪雨侵襲，擋土牆嚴重傾斜、導致路基下陷最深逾180公分，危及全數住家建築安全；縣長許淑華一周內2度趕赴勘查，確認擋土牆加固及路基回填已初步完成，並逐一發給25戶社區居民每戶2萬元慰問金，盼能減輕住戶配合撤離安置的經濟負擔。

先人託夢祖墳漏水　男修墳挨罰30萬託

先人託夢祖墳漏水　男修墳挨罰30萬託

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

