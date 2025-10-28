　
社會 社會焦點 保障人權

台南「談判虐死債主」4煞上訴遭駁回　2人仍判無期徒刑

▲台南高分院駁回曾仁宏等4人上訴，仍維持一審原判。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南高分院駁回曾仁宏等4人上訴，仍維持一審原判。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市新營區2024年發生一起債務糾紛虐死命案，曾仁宏等4人邀債主「談判」卻聯手持棍棒、電擊棒凌虐對方致死，被台南地院國民法官法庭依傷害致死罪重判無期徒刑及14年徒刑不等，4人不服提上訴，高等法院台南分院28日宣判，駁回上訴、維持原判，全案可上訴。

判決資料指出，主嫌曾仁宏與李姓被害人之間有債務糾紛，於2024年2月1日晚間邀李男到新營區住處談判，期間張峻嘉、李家瑞、黃信雄亦在場。4人談判不歡而散，竟共同基於傷害犯意，持棍棒、刺青針、電擊棒等物毆打李男雙手、雙腳、肩膀、口部等部位，甚至拆解延長線通電電擊，致被害人傷重送醫不治，死因為多發性鈍傷與電擊傷引發心因性休克。

台南地院國民法官法庭去年審理後，依傷害致死罪判處曾仁宏、張峻嘉無期徒刑、褫奪公權終身，李家瑞有期徒刑14年，黃信雄有期徒刑14年6月，4人認判刑過重均提上訴。

台南高分院審理後指出，曾仁宏雖自首，但在湮滅證據後才到案，且供述模糊，對事實釐清無助，並非真正悔悟，因此原審未減刑並無不當。法院並指，曾仁宏過去曾犯傷害罪，出獄未久又重施暴行，顯見「刑罰反應力薄弱、不知悔改」，量處無期徒刑屬情節最重、合法合理。

至於李家瑞、張峻嘉、黃信雄3人上訴主張「未共謀」、「未參與」，法院認為，原審依監視器影像、證人證詞與行為分工綜合判定，三人皆與曾仁宏共同傷害，並無違反經驗與論理法則；另量刑程式亦符合法律，未見裁量失當或過重。

高院最終認定，原判決事實認定及法律適用均無違誤，量刑也未逾越法定範圍，遂駁回全數上訴。該案可再上訴最高法院。

10/27 全台詐欺最新數據

439 2 3435 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

