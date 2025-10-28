守護台南•改變台南　陳亭妃27年不變初衷

▲陳亭妃於台南霜花亭舉行「守護台南 改變台南」影片記者會，志工媽媽與母親共同出席，場面溫馨感人。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨立委陳亭妃28日在台南知名古禮茶館霜花亭，舉行「守護台南 改變台南」影片記者會，現場聚集陳亭妃母親及一路陪伴她27年的志工媽媽們，場面溫馨感人，短片以平實鏡頭呈現陳亭妃走遍台南街巷、握手問候市民的日常，訴說她長達近30年的政治旅程與堅持。

影片中，陳亭妃提到：「27年來，每天好像都會看到我；每一條街、每一條路，我都慢慢走。他們會說，有種親切感，因為時常看到你，看到努力，也看到真心。人的心是肉做的，總是會有人被你感動。」短片播畢，現場志工媽媽們頻頻拭淚，表示雖然歲月流轉，從媽媽到阿嬤，她們仍願意用力量陪伴陳亭妃，盼望共同守護台南、改變台南。

釜山廣告節金獎導演康俊偉分享拍攝緣起時表示，原本計畫以主觀鏡頭記錄陳亭妃日常，但因颱風臨時改變路線，反而拍下她深入災區、與民眾並肩的畫面，更能呈現她與市民間的真誠互動。他說：「這部片是獻給台南，也獻給每位勤勞溫暖台南人的禮物。」

陳亭妃感性表示，選舉不是個人戰役，而是整個團隊的努力，她感謝志工媽媽一路相伴。她從議員、立委到投入市政轉身，始終堅持蹲點、傾聽、協調、解決問題，影片中的每個場景不僅是日常，更是責任與情感的連結。她懇請市民朋友在台南市長初選民調中給予支持，承諾持續用實力與真心守護台南，也為民進黨2028總統連任奠下基礎。