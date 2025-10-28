　
生活

台南鐵路地下化「隧道主結構完工」　力拼115年底通車

▲▼台南鐵路地下化8.23公里隧道主結構全線完成。（圖／鐵道局提供）

▲台南鐵路地下化8.23公里隧道主結構全線完成。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

台南市區鐵路地下化工程再傳捷報！鐵道局表示，南鐵地下化工程隧道於114年5月4日完成開挖貫通，經施工團隊全力趕工，地下化8.23公里隧道主結構已於今（28）日全線完工，工程正式邁入新的里程碑，力拼115年底通車。

台南鐵路地下化全長8.23公里，全線隧道主體結構於今(28)日施作，鐵道局表示，隧道主體結構完成後，將陸續進行軌道鋪設及電車線、號誌、電務等系統工程，同步推進施工，全力達成115年底通車的目標。

▲台南市區鐵路地下化8.23公里隧道主結構完成，工程進入新里程碑。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市區鐵路地下化8.23公里隧道主結構完成。（圖／鐵道局提供）

鐵道局南部工程分局指出，施工過程中必須克服鄰近既有鐵路、25千伏特高壓電車線施工安全及用地受限等挑戰。尤其在東門陸橋路段，因受歷史文資遺構調查與移置作業影響，曾停工長達兩年。

南工分局進一步說明，一直至113年8月31日完成所有文資相關作業後，施工團隊加緊趕工，最終於今日順利完成全線隧道結構。

鐵道局說，台南鐵路地下化完工後，不僅能實現都市縫合目標，提升交通便利性，滿足臺南地區通勤及觀光需求，未來並將串連綠園道，營造更優質的都市景觀，帶動周邊區域更新與整體城市發展。

10/27 全台詐欺最新數據

台南鐵路地下化隧道結構工程完工通車交通鐵道局

