生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

以為是感冒！2歲童燒到「腳變麵龜還血輪眼」　竟是川崎病惹禍

▲連日高燒、手腳腫脹，經診斷為川崎病，接受免疫球蛋白治療後康復。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2歲男童手腳腫成麵龜　醫師靠免疫球蛋白救回一命。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

兩歲男童「和和」連續高燒不退，手腳腫得像麵龜、眼白通紅、嘴唇乾裂發紅，甚至情緒暴躁、坐立難安，讓媽媽心急如焚，沒想到是具有猝死風險的急症「川崎病」。幸好經診所醫師警覺異常、轉送急診後，由醫師邱俊諫診斷確定，及時給予靜脈注射免疫球蛋白（IVIG）與阿斯匹靈治療，終於退燒康復。

亞洲大學附屬醫院兒童心臟科主治醫師邱俊諫指出，和和送醫時已連燒多日，抽血發現發炎指數明顯上升、白血球及肝指數偏高，甚至出現輕度貧血。進一步心臟超音波檢查時，發現冠狀動脈有「週邊白亮」及「末段無漸縮」徵象，顯示血管壁已有異常發炎變化，確診為川崎病。立即進行靜脈免疫球蛋白治療與阿斯匹靈抗發炎療法後，兩天內順利退燒、精神恢復。

「川崎病」（Kawasaki Disease）是一種侵犯兒童全身血管的血管炎，特別容易影響供應心臟血液的冠狀動脈。邱俊諫說，這種疾病最早於1967年由日本醫師川崎富作提出，他憑臨床觀察歸納出症候群，如今已成為亞洲兒童最常見的後天性心臟疾病之一。根據國內統計，每十萬名兒童約有83人罹患川崎病，冬季與初春是高峰期。

至於致病原因，目前仍未完全明確，推測與免疫系統對感染性或環境因子的異常反應有關。診斷上，除發燒持續5天以上外，還需符合以下五項特徵中至少四項：雙眼結膜充血、口腔黏膜異常（唇紅、舌紅或草莓舌）、手腳末端紅腫、多形性皮疹，以及單側頸部淋巴結腫大（>1.5公分）。

值得注意的是，「和和」屬於「不典型川崎病」個案，雖未出現所有典型症狀，但血液檢查顯示強烈發炎反應，且心臟超音波已有冠狀動脈變化。邱俊諫提醒，只要符合部分條件且臨床懷疑度高，醫師便需及時治療，不能僅依症狀等待。

他進一步說明，川崎病的標準治療是在發病10天內施打靜脈免疫球蛋白（IVIG），可有效降低冠狀動脈併發症及血管瘤形成的風險，同時配合急性期高劑量阿斯匹靈治療。即使病況穩定、無冠狀動脈變化，仍須持續服用低劑量阿斯匹靈六至八週，以預防血栓。

邱俊諫強調，「診斷快，治療就贏一半。」若能在發病10天內接受治療，冠狀動脈病變機率可降至4%以下；若延誤診斷與治療，則約有20至25%的病童可能出現冠狀動脈瘤，日後恐導致血栓、心肌梗塞甚至猝死。即使康復，也建議持續由兒童心臟科追蹤，因為曾受發炎影響的血管內壁仍與一般兒童不同，需長期觀察以守護心臟健康。

邱俊諫也呼籲家長，若孩子高燒不退、眼紅、手腳腫脹、嘴唇乾裂、脾氣突然變差，應盡快就醫檢查，不要輕忽。「家長的警覺，往往是孩子心臟能否平安的關鍵。」

▲連日高燒、手腳腫脹，經診斷為川崎病，接受免疫球蛋白治療後康復。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲幼童連日高燒、手腳腫脹，經診斷為川崎病，接受免疫球蛋白治療後康復。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

一名67歲牧場員工在斜坡上停放飼料車時，忘了拉手剎車，車子順勢滑下坡，他情急之下衝上前以肉身阻擋，不料卻被車體推擠至柵欄邊動彈不得，當場痛得哀嚎。同事急忙將他送醫，經診斷發現雙側共十四根肋骨骨折、合併雙側氣胸與呼吸衰竭，命懸一線。所幸進行鈦合金肋骨固定手術後，三週即出院，還笑稱自己變成「鋼鐵人」。

