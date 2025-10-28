　
生活

牧場員工被車壓斷14根肋骨　醫師「兩階段鋼骨重建」救回一命

▲台中醫院胸腔外科團隊成功為患者進行鈦合金肋骨固定手術，三週後康復出院。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中醫院胸腔外科團隊成功為患者進行鈦合金肋骨固定手術，三週後康復出院。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

一名67歲牧場員工在斜坡上停放飼料車時，忘了拉手剎車，車子順勢滑下坡，他情急之下衝上前以肉身阻擋，不料卻被車體推擠至柵欄邊動彈不得，當場痛得哀嚎。同事急忙將他送醫，經診斷發現雙側共十四根肋骨骨折、合併雙側氣胸與呼吸衰竭，命懸一線。所幸進行鈦合金肋骨固定手術後，三週即出院，還笑稱自己變成「鋼鐵人」。

衛生福利部台中醫院胸腔外科何蕙如師指出，患者入院時胸腔X光片顯示雙側肋骨共二十八根中，有十四根斷裂，有的甚至斷成兩至三截，情況相當罕見。「比起一般肋骨骨折三至五根，他的傷勢幾乎是三倍以上」，同時還伴隨左鎖骨、脊柱裂傷及嚴重氣胸、呼吸衰竭。

醫療團隊經加護病房觀察後評估，雖斷裂數量多，但並未刺穿血管與肺葉，遂採兩階段手術方式，首階段植入八根、次階段再植入六根鈦合金鋼板，協助肋骨復位固定。術後患者恢復良好，三週後能自行行走出院。他笑說，「現在身上有十四根鋼骨，就像穿了金鐘罩一樣，連家人都說我成了鋼鐵人！」

何醫師說明，人體左右各有十二根肋骨，其中第四至第九根最常骨折。多數肋骨骨折因外傷導致，尤其高齡者骨質脆弱更易受傷。以往治療多採保守療法，需三到六個月復原，且劇痛可能持續兩個月以上，嚴重者甚至無法脫離呼吸器。

隨著鈦合金骨材技術成熟，現行手術能有效穩定胸腔結構、改善疼痛，並縮短恢復期。何醫師指出，若患者出現「連枷胸」（三根以上肋骨各有兩處骨折）、肋骨錯位嚴重、止痛藥效果有限導致呼吸困難，或有氣胸、血胸等併發症，皆可與醫師討論是否進行鈦合金固定手術。她也提醒，術後初期骨頭仍在癒合階段，患者應避免搬重物與劇烈運動，防止胸部再度受撞造成二次損傷。

▲台中醫院胸腔外科團隊成功為患者進行鈦合金肋骨固定手術，三週後康復出院。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中醫院胸腔外科團隊成功為患者進行鈦合金肋骨固定手術，三週後康復出院。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


牧場員工被車壓斷14根肋骨　醫師「兩階段鋼骨重建」救回一命

梧棲養豬場2處仍驗出陽性　市府緊急清消

梧棲養豬場2處仍驗出陽性　市府緊急清消

非洲豬瘟中央前進應變所及台中市政府今（28）召開記者會，說明疫情處理進度與後續應變作為。台中市副市長鄭照新說明，多次強調感謝中央指導，會持續攜手中央，在程度上更加深入、範圍上更加擴大，採取交叉比對的方式全力圍堵，希望能將疫情鎖在案場，另外案場仍有驗出陽性，已經加強清消。

獨／台中詭譎車禍　死者「脖子見骨胸腹嚴重撕裂」

台中酒駕翻車！波及1轎車　卡巷內「頭下腳上」畫面曝

牛排館副店長打翻酒精香氛釀火災！判拘50天

醫美總監潑油燒死叼菸惡男　二審仍判14年

台中肋骨骨折衛生福利部台中醫院

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

