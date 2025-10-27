　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

豪雨重創台鐵平溪線　交長：目標明年過年前搶通

▲▼交通部長陳世凱視察台鐵平溪線。（圖／交通部提供）

▲交通部長陳世凱視察台鐵平溪線。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

東北季風與颱風共伴效應帶來連日豪雨，台鐵平溪線多處路段出現災損。交通部長陳世凱今前往視察，並指示在安全前提下全力推進修復進度，以明年過年前能搶通為目標，全力恢復通車。

台鐵公司表示，受連日豪雨影響，平溪線多處路段出現災損，包括K9+820～920路段路基流失，以及三貂嶺至大華間（K2+100）擋土牆位移等共7處致災點。由於搶修需仰賴鐵路運輸，必須先完成三貂嶺至大華間路段修復，才能銜接後續K9+820～920主搶修工程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳世凱今前往視察指出，極端氣候已成常態，且東北季風已陸續到來，要求台鐵公司在掌握搶修時程的同時，加強路基與邊坡穩固性。針對平溪線全線上下邊坡，也應持續強化巡檢頻率，並檢討現行停駛標準，確保行車安全無虞。

陳世凱表示，平溪線不僅是地方通勤交通的重要路線，更是觀光旅運的核心幹線，期勉台鐵公司以明年過年前能搶通為明確目標，全力恢復通車，便利民眾返鄉及觀光出行。同時指示台鐵在搶修期間，應配合地方需求規劃公路接駁服務，並依民眾作息與觀光客需求滾動檢討班次調整，與平溪區公所密切協調，確保聯外交通不中斷。

此外，陳世凱也要求，後續辦理永久性結構改善工程時，應兼顧地方通行需求，對於原有民眾便道，台鐵公司應主動與地方政府協商施作方式；另也提醒前線人員在確保自身安全下，完成平溪線修復任務。

▲▼交通部長陳世凱視察台鐵平溪線。（圖／交通部提供）

▲▼交通部長陳世凱視察台鐵平溪線。（圖／交通部提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
探望老父遇死劫！酒駕男撞飛孝子「車都爛了」　他頭顱骨折亡
快訊／高雄捷運驚傳落軌！1女卡車廂下搶救中
快訊／樂天桃猿G5打線出爐
資深港星驚傳病危入院　「身家破4億」超狂家世背景曝光
快訊／非洲豬瘟「觀察監測期」將延長　清消採檢2處仍驗出病毒
交纏CEO雙亡！25歲正妹是游泳健將　富商前男友悲曝：她很上
反轉自己的反轉！台中豬瘟再爆「第3名獸醫師」　公職身分曝光
快訊／棒次大調整！中信兄弟G5打線出爐
張峻鬧場踹桌！傅崐萁轟「民主之恥」　要警察逮捕「現行犯」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／豬瘟案例場仍未拉封鎖線　農業部：案場、闖入者都恐遭罰

日本米其林餐旅首來台！攜手大統集團插旗高屏　高球場蓋度假村

宜蘭3歲半女童未開口說話　羅東博愛醫院半年治療逆轉發展

很重要！11月領普發1萬「不須預繳、手續費」 9大詐騙QA曝光

最大養豬縣！張麗善5建議防疫...促中央：永久全國禁止廚餘餵食

快訊／非洲豬瘟「觀察監測期」將延長　清消採檢2處仍驗出病毒

晚間3地豪大雨下到明天　周末北部低溫下探1字頭

養豬場「未回報蒸煮資料」無法可罰　陳時中：台中這觀念不對

噁！吃奇多隨口脆雞汁口味「咬到橡皮筋」　她傻眼：真是太強了

做功課才算懂投資！《投資人的美利天堂》揭密高勝率投資三步驟

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

快訊／豬瘟案例場仍未拉封鎖線　農業部：案場、闖入者都恐遭罰

日本米其林餐旅首來台！攜手大統集團插旗高屏　高球場蓋度假村

宜蘭3歲半女童未開口說話　羅東博愛醫院半年治療逆轉發展

很重要！11月領普發1萬「不須預繳、手續費」 9大詐騙QA曝光

最大養豬縣！張麗善5建議防疫...促中央：永久全國禁止廚餘餵食

快訊／非洲豬瘟「觀察監測期」將延長　清消採檢2處仍驗出病毒

晚間3地豪大雨下到明天　周末北部低溫下探1字頭

養豬場「未回報蒸煮資料」無法可罰　陳時中：台中這觀念不對

噁！吃奇多隨口脆雞汁口味「咬到橡皮筋」　她傻眼：真是太強了

做功課才算懂投資！《投資人的美利天堂》揭密高勝率投資三步驟

「烤肉烤起來、贏球贏過來！」　奪冠後再烤？古久保笑：想烤就烤

梵克雅寶夢幻樂園超好拍　金珠珠寶施展活潑魅力

快訊／豬瘟案例場仍未拉封鎖線　農業部：案場、闖入者都恐遭罰

微星「雙11購物節」全攻略！明星筆電享萬元折扣、頂規筆電下殺2.5萬　購機再抽11,111電子現金

堤諾比薩開賣「爆量香菜系列」　炸雞、氣泡飲一次吃

台東縣10月道安會報　強化國際衝浪賽交通疏導與行車規劃

看《回魂計》太入戲！傅孟柏賣場「被陌生男挑釁」笑了：情緒複雜

日本米其林餐旅首來台！攜手大統集團插旗高屏　高球場蓋度假村

兄弟陷火力瓶頸！得點圈22打數1安　平野：要動腦對決強投

中央延長活豬禁運　台東縣府加碼自主防疫至11/26

【月老慌了】沒人告訴我萬聖節出差 會遇到狂熱信徒啊!!!

生活熱門新聞

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

普發1萬最快11/12入帳　5種領取方式、時間一次看

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

這碗「台味甜品」能抗老！醫：還助減脂

必勝客突發人事異動公告　網：2口味沒了？

日本女高中生湧入！霞海城隍廟飄香　網笑「開始接海外業務了」

更多熱門

相關新聞

台鐵平溪線又發生邊坡滑動　光復連假全面停駛

台鐵平溪線又發生邊坡滑動　光復連假全面停駛

台鐵平溪線日前因豪雨出現土石滑落、路基掏空等災情，根據台鐵監測，因邊坡持續有滑動情況，光復連假期間自今天(24日)到26日平溪線將暫停列車營運。

台鐵員工「夜點費翻3倍」！主管加給漲5成　鄭光遠祭改革福利首箭

台鐵員工「夜點費翻3倍」！主管加給漲5成　鄭光遠祭改革福利首箭

北市陽明山國小23日停班課　3校遠距教學

北市陽明山國小23日停班課　3校遠距教學

平溪線路基消失百米「搶修至11月底」　台鐵公布運行計畫

平溪線路基消失百米「搶修至11月底」　台鐵公布運行計畫

台鐵平溪線「鐵軌懸空」路基流失　嶺腳瀑布遭水淹沒

台鐵平溪線「鐵軌懸空」路基流失　嶺腳瀑布遭水淹沒

關鍵字：

台鐵平溪線災情

讀者迴響

熱門新聞

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

張峻狠踹傅崐萁桌　災民怒：我們是賤民嗎？

獨／25歲正妹交纏CEO雙亡！前男友喊話還她公道

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面