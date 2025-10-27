豪雨重創台鐵平溪線　交長：目標明年過年前搶通

▲交通部長陳世凱視察台鐵平溪線。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

東北季風與颱風共伴效應帶來連日豪雨，台鐵平溪線多處路段出現災損。交通部長陳世凱今前往視察，並指示在安全前提下全力推進修復進度，以明年過年前能搶通為目標，全力恢復通車。

台鐵公司表示，受連日豪雨影響，平溪線多處路段出現災損，包括K9+820～920路段路基流失，以及三貂嶺至大華間（K2+100）擋土牆位移等共7處致災點。由於搶修需仰賴鐵路運輸，必須先完成三貂嶺至大華間路段修復，才能銜接後續K9+820～920主搶修工程。

陳世凱今前往視察指出，極端氣候已成常態，且東北季風已陸續到來，要求台鐵公司在掌握搶修時程的同時，加強路基與邊坡穩固性。針對平溪線全線上下邊坡，也應持續強化巡檢頻率，並檢討現行停駛標準，確保行車安全無虞。

陳世凱表示，平溪線不僅是地方通勤交通的重要路線，更是觀光旅運的核心幹線，期勉台鐵公司以明年過年前能搶通為明確目標，全力恢復通車，便利民眾返鄉及觀光出行。同時指示台鐵在搶修期間，應配合地方需求規劃公路接駁服務，並依民眾作息與觀光客需求滾動檢討班次調整，與平溪區公所密切協調，確保聯外交通不中斷。

此外，陳世凱也要求，後續辦理永久性結構改善工程時，應兼顧地方通行需求，對於原有民眾便道，台鐵公司應主動與地方政府協商施作方式；另也提醒前線人員在確保自身安全下，完成平溪線修復任務。

▲▼交通部長陳世凱視察台鐵平溪線。（圖／交通部提供）