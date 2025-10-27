　
政治

台北、名古屋簽署「防災合作備忘錄」　名古屋副市長：深化互信

▲台北市政府與日本名古屋市正式簽署《強化災害防救友好合作備忘錄》。（圖／北市府提供）

▲台北市政府與日本名古屋市正式簽署《強化災害防救友好合作備忘錄》。（圖／北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市政府23日與日本名古屋市正式簽署《強化災害防救友好合作備忘錄》，由台北市副市長暨台北市災害防救辦公室主任張溫德，研究發展考核委員會主任委員殷瑋及捷運公司總經理黃清信代表出席。雙方將在災防、防疫及市民防災教育等領域深化交流與合作，攜手提升城市在面對災害時的應變能力與整體韌性。

簽署儀式於名古屋市政廳舉行，名古屋市副市長中田英雄、防災危機管理局局長蛭川賢之及名古屋市議會日台議員聯盟會長藤田和秀等人皆親自出席。副市長中田指出，期盼此次簽署能成為兩市合作的新起點，不僅強化政府層級的交流，也能促進民間團體與防災志工的互動，進一步深化雙方的友誼與互信。

中田強調，防災工作仰賴市民組織的協力與支援，透過與台北市的經驗交流，將有助於名古屋持續精進防災體系與整備能量；藤田則對台灣的救災成效及復原速度感到激賞，希望透過交流而彼此學習。

張溫德致詞時提到，台北與名古屋同為易受地震與颱風影響的城市，災害防救與城市韌性建設至關重要。台北市長期推動社區防災組織發展、應變中心整合機制及智慧防災科技應用，他相信透過兩市攜手合作與經驗分享，能進一步提升市民防災意識與整體災害管理效能。

殷瑋則是先對於雙方在防疫對策方面所進行的進步交流表達誠摯的感謝與肯定，同時也提及，首先，這是他第三度來到名古屋，這代表雙方保持著密切的交流；其次，雙方友誼深厚，「桌上已經沒有名片」，甚至與議員及市府官員見面時，台北與名古屋的互動已從「握手」進展為「擁抱」，在人與人之間與城市之間推廣「擁抱外交」。

殷瑋也感謝僑界會長與副會長等代表，名古屋市的議員們以及名古屋市政府提供的協助，並期盼MOU簽署能成為兩市關係持續深化與推進的新起點。

台北市與名古屋市長年保持密切互動，合作範疇除防災外，亦涵蓋青年培育、多元文化、體育推廣及動物保育等領域。台北市青年局曾率團拜會名古屋市政府；今年5月，名古屋市立大學進一步與青年局簽署國際實習合作備忘錄，深化青年交流，促進雙方青年職涯發展。

名古屋市議會日台議員聯盟會長藤田和秀會後於社群媒體發文表示，他非常榮幸能促成名古屋市與台北市簽署防災協力協定。他指出，自己擔任名古屋市議會日台議員聯盟會長已滿12年，並兼任全國日台友好議員協議會會長10年，長年推動日台交流，已逐漸轉化為對名古屋市公益有實質貢獻的成果。此舉充分展現日本地方政府對台北市長期交流的肯定，也再次印證雙方深厚的友誼與實質合作基礎。

台北市政府強調，台北與名古屋同為具有國際影響力的城市，人口都超過兩百萬，雙方也都積極推動永續發展與韌性城市建設，並共同面對自然災害與氣候變遷等挑戰。未來，兩市將持續推動多層次交流，包括災害模擬演練、救援人員培訓及科技防災應用等面向，同時鼓勵學術機構與企業共同參與，攜手打造更具韌性的國際防災合作網絡。

10/25 全台詐欺最新數據

