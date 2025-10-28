機車被丟垃圾怒了！下秒她拿起一看竟感動喊：好愛台灣

▲女網友的機車被丟垃圾，拿起來才發現鑰匙忘記拔，好心人幫她藏在垃圾下面。（示意圖，取自Unsplash）

圖文／鏡週刊

太善良了！一名女網友分享自己前一晚停車時忘記將鑰匙拔下，隔日取車意外發現好心人的一個舉動，讓她感動直呼「我好愛台灣」。

該名女網友在社群threads分享，表示日前停車忘記拔下機車鑰匙，隔天要去取回機車時，發現前方置物箱被塞了一個飲料垃圾，起初感到有些氣憤，未料將垃圾拿起來才發現，原來是好心人用垃圾幫他遮住鑰匙以防被偷，讓她感動直呼「謝謝藏鑰匙超人，我好愛台灣。」

文章曝光後，截至目前為止已有6.2萬多人按讚，不少網友在留言區分享遇上好心民眾幫忙藏東西的經歷，有網友分享之前遇上用樹葉遮蓋他放在腳踏車籃錢包的人，網友紛紛大讚陌生人的貼心「這個太暖欸」、「好可愛的動森居民」、「好人真的很多」、「曾經出國4天回來才發現忘記拔，謝謝好心人幫我放前置物架」；還有網友搞笑表示，「會被偷的只有掛在車上的便當跟雞排」。



