他是誰？羅浮宮竊案「超帥偵探」爆紅　真相超反轉

▲羅浮宮竊案發生後，一名打扮復古的男子（右）出現在偵辦現場，引人關注。（翻攝X@TheProjectUnity）

圖文／鏡週刊

羅浮宮日前發生珠寶竊案，震驚全球。案發後，一張現場照片在網路上瘋傳，畫面中法國警方正封鎖現場，一名打扮復古、氣質出眾的男子恰好走過，瞬間成為焦點。網友紛紛猜測他是參與辦案的偵探，如今他的真實身分終於曝光！

巴黎街頭掀熱議

這張照片由《美聯社》駐巴黎攝影記者提博卡繆（Thibault Camus）拍攝，《美聯社》的原始圖說非常中規中矩，只寫著：「2025年10月19日，法國巴黎羅浮宮發生搶案後，警方封鎖出入口。」

未料，這張照片在社群平台X瘋傳，因為照片中站在法國警方身旁的男子，格外引人矚目，可見他打扮講究，穿長外套、襯衫打領帶，頭上戴著一頂軟呢帽，手上還拿了一把傘，整個人像從巴黎時裝秀走出來一樣。網友們認定，他就是辦案的偵探。

▲打扮講究的男子（右）出現在法國警方身旁，網友紛紛猜測他是偵探。（翻攝X@Valen10Francois）

羅浮宮「偵探」真相曝光

其中一則貼文的瀏覽次數已超過560萬，原PO強調：「這是真實照片，不是AI生的！拍到法國偵探正在辦案！」還有人說：「這位看起來像從40年代黑色電影裡走出來的男人，真的是調查案件的刑警。」更有人指他像《頑皮豹》中的克魯梭探長（Inspector Clouseau）。

對此，《美聯社》攝影記者卡繆還原拍攝過程，表示這個男子其實就是一個路人，自己只是憑直覺按下快門。他說：「那個人只是在人群撤離時，從我面前經過，我看到他、按下快門，他走了，就這樣。」

卡繆補充說：「其實那張照片構圖不怎麼好，前景還被別人的肩膀擋到一角。」不過他又笑說：「但至少能交差啦，畫面拍到警方封鎖全世界最多人造訪的博物館，那應該夠用了。」對於照片中男子的穿著打扮，卡繆想說：「好吧，這張照片多了一點巴黎風情。」

至於這位「神祕紳士」到底是不是那一百多名追查珠寶竊案的調查人員之一？巴黎檢方幽默回應：「我們還是讓這個謎團繼續下去吧！????」

Turns out the viral Louvre "detective" was just a rando walking around pic.twitter.com/4MC6rKlKaz — François Valentin (@Valen10Francois) October 23, 2025



