　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鏡週刊爆狗仔案「帳房出境」　黃國昌嗆：潑糞就跑何時道歉？

▲▼民眾黨立法院黨團「人事延宕、機關癱瘓，誰之過？」記者會，立委黃國昌、陳昭姿、張啟楷、林國承出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌遭《鏡週刊》爆養狗仔跟監政敵風波延燒，今（28日）鏡再爆「凱思國際」的核心人物李光昕上個月出境未歸，稱如前主席柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜翻版。對此，黃國昌今嗆《鏡週刊》缺德，並反問，什麼時候要公開道歉？現在媒體在作業上是潑了糞就跑；潑了糞後被大家發現是假新聞，開始耍無賴，這就是精鏡傳媒的新聞倫理、新聞專業？

黃國昌說，鏡傳媒系列過去這段時間不僅僅是編故事，還抹黑造謠做假新聞，「我已經公開問過很多次，請問鏡電視，請問《鏡週刊》，什麼時候要公開道歉？這問題我還沒得到任何答案」。

黃國昌說，他唯一看到的是《鏡週刊》不敢面對問題，「現在是《鏡週刊》在指揮檢調辦案要對我動手？對我動手也要找到名目，之前不是說什麼港資、中資，違反國安法、反滲透法，怎麼寫到今天故事寫不下去了？」

黃國昌指出，上禮拜已經公開問《鏡週刊》、鏡電視，什麼時候要公開道歉？現在媒體在作業上是潑了糞就跑；潑了糞後被大家發現是假新聞，開始耍無賴。什麼叫耍無賴？昨天鏡電視最好玩，發一個聲明，指他片面扭曲標題，「我的老天，我從頭到尾那個標題就是鏡電視的標題，鏡電視下的標題為什麼不說是你們自己片面在用標題做假新聞？」

「我一向開大門走大路，整個報導我都貼出來，我只有一個問題，《鏡週刊》跟鏡電視，什麼時候要公開道歉？」黃國昌表示，《鏡週刊》說他辦公室的人收人家100萬，證據在哪裡？現在開始繼續編故事，說什麼去海外、Cindy（李光昕）要跟橘子見面，現在寫故事都不用負責任喔？但最讓他好奇的是，李小姐過去在我第一任擔任立委時候，非常勇敢出來吹哨，吹完哨後面臨什麼狀況？就被永豐金何壽川永無止盡的追殺。

黃國昌說，《鏡週刊》跟鏡電視不是很喜歡講狗仔嗎？李光昕跟張晉源兩個人既不是公眾人物也不是政治人物，結果《鏡週刊》派狗仔去跟拍人家，過馬路的照片被影設有不正常男女關係，「缺德啊、缺德啊、缺德啊，《鏡週刊》為什麼做這事？背後有什麼經濟利益？缺德啊」。

黃國昌表示，張晉源跟李光昕唯一做的事情就是揭發永豐金的弊案，何壽川被羈押，一審、二審有罪，代表當初揭弊的內容貨真價實，結果人家面對的是什麼？被非法解雇，被永豐金提起濫訴，「當初我做的事情是，我當他們的義務辯護人，我一塊錢都沒收，法院判決出來一審沒罪二審沒罪，充分應證就是濫訴」。

「還是回到問題本質，在那邊寫故事做假新聞，我再問一次，什麼時候要道歉？厚著臉皮發一些不知所云的聲明就想要混過去？沒這麼簡單。」黃國昌說，《鏡週刊》敢造謠抹黑做假新聞，他就每一次就問一樣的問題，「什麼時候要道歉？要不然把匯款單拿出來」。

黃國昌表示，《鏡週刊》標題下說他小姨子匯款一百萬給凱思國際，「叫你們給匯款單拿不出來，結果說開始在耍賴，說不是說匯款是說注資，現在是連中文識讀能力都出現問題？《鏡週刊》標題匯款兩個字現在中文叫做注資喔？」

「我也很明確地講，沒有匯款沒有注資，證據拿出來，一而再再而三做假新聞，什麼時候要道歉？」黃國昌質疑，還是對精鏡傳媒來講，做假新聞就做假新聞，不高興來告我，這就是精鏡傳媒的新聞倫理、新聞專業？還是精鏡傳媒仗勢，當初鏡電視的執照怎麼拿到的？有綠營友人、民進黨前秘書長洪耀福都出來幫忙喬執照，NCC敢怎麼樣？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中市政府公布豬瘟12天時間軸！　10／20是關鍵
驚悚現場畫面曝！　駕駛割頸亡困車內
獨／出遊美照曝！25歲女交纏9億CEO雙亡　富商前男友心碎回
快訊／遭張峻狠踹桌！　傅崐萁提6大罪狀按鈴提告
大谷翔平「壘上空空被敬遠」！　全場噓爆
中市府證實：「關鍵獸醫佐」豬瘟爆發後出國未歸
許紹雄癌逝「23天前最後露面」照片曝！　臉色無異常
女神降臨加持！大谷4安雙響猛打震撼美媒：地表最強男人
快訊／3閃兵藝人爆遭勒索恐嚇！　新北檢另案偵辦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠排審「海纜七法」　羅智強嗆嘴炮：共機都趕不回去怎麼執法？

北市府證實岳父建案違建　黃國昌：依法辦理不施壓

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

何欣純啟動請益之旅　蔡英文自曝曾住過豐原：深知台中人充滿溫暖

要謝龍介面對造謠後果！　郭國文嗆：有我官商勾結證據就辭職

鏡週刊爆狗仔案「帳房出境」　黃國昌嗆：潑糞就跑何時道歉？

《財劃法》修法烏龍！345億完全無法用　綠推暫行條例鎖定3族群

派副手赴豬瘟應變所！盧秀燕現身市政會議：這是本府最高會議

丹娜絲風災補助加碼　卓榮泰：每戶屋頂受損無論面積大小再補2萬

賴清德：綏靖政策永遠不是遏制威權國解方　以色列決心值得借鏡

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

綠排審「海纜七法」　羅智強嗆嘴炮：共機都趕不回去怎麼執法？

北市府證實岳父建案違建　黃國昌：依法辦理不施壓

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

何欣純啟動請益之旅　蔡英文自曝曾住過豐原：深知台中人充滿溫暖

要謝龍介面對造謠後果！　郭國文嗆：有我官商勾結證據就辭職

鏡週刊爆狗仔案「帳房出境」　黃國昌嗆：潑糞就跑何時道歉？

《財劃法》修法烏龍！345億完全無法用　綠推暫行條例鎖定3族群

派副手赴豬瘟應變所！盧秀燕現身市政會議：這是本府最高會議

丹娜絲風災補助加碼　卓榮泰：每戶屋頂受損無論面積大小再補2萬

賴清德：綏靖政策永遠不是遏制威權國解方　以色列決心值得借鏡

105歲仍勇健！許淑華重陽前夕訪竹山人瑞黃王金娘

臺灣旅客韓國街頭驚見金門高粱酒廣告　網讚「國際級臺灣味！」

林泓育領頭、中生代傳承　成晉：桃猿文化是肩膀的責任

台中市政府公布豬瘟12天時間軸　10／20公種豬死亡是關鍵

醫院人才「已五大皆空」　前台大醫爆擔憂：以後誰來照顧我們

頻聞到水溝味！韓女星演戲「女生嘴裡竟有腐臭味」：實在忍不下去

奈米咖「被抓的時候」最紅　他點名1人：家境清寒卻有錢閃兵？

小賈斯汀現身力挺Bieber兄弟！看大谷開轟「倒讚」畫面瘋傳

露得清爆細菌污染！在美召回1.5萬包卸妝濕巾　台灣好市多也有賣

龍千玉任防詐大使！獻唱《不如甭熟悉》　分享險遭詐經驗

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

政治熱門新聞

還原踹傅崐萁桌始末　張峻：替所有被忽視的光復人出一口氣

美學者批賴清德魯莽！郭正亮揭驚人背景

張峻狠踹傅崐萁桌　災民怒：我們是賤民嗎？

溫朗東「逃兵吃草拉屎」再上訴慘被駁回

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

張景森明出庭作證京華城案　建議柯文哲「把狗仔頭關家裡管好」

鄭麗文反對提高國防預算　綠黨團：勿將和平寄望在中共善意上

美星對台立場兩樣情！　外交官員：新加坡為迎合中國犧牲台灣

見證台企插旗德州　林右昌：應肯定台灣總合力量的延伸

露天埋廚餘太驚悚　卓榮泰點名台中：一定要全面有效改進

廚餘蒸煮紀錄中斷數月挨批　盧秀燕反擊中央

張景森出庭前嗆「把狗仔頭關好」　黃國昌：為了柯主席先讓他三拳

聲援張峻！　沈伯洋能理解「那一踢」：傅崐萁才是賣花蓮現行犯

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

《影后》女星爆難搞5事蹟！

大谷被敬遠全場噓爆　雙方進入延長賽

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

世界大賽罕見誤判！一壘遭夾殺成悲劇

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面