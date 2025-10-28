鏡週刊爆狗仔案「帳房出境」　黃國昌嗆：潑糞就跑何時道歉？

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌遭《鏡週刊》爆養狗仔跟監政敵風波延燒，今（28日）鏡再爆「凱思國際」的核心人物李光昕上個月出境未歸，稱如前主席柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜翻版。對此，黃國昌今嗆《鏡週刊》缺德，並反問，什麼時候要公開道歉？現在媒體在作業上是潑了糞就跑；潑了糞後被大家發現是假新聞，開始耍無賴，這就是精鏡傳媒的新聞倫理、新聞專業？

黃國昌說，鏡傳媒系列過去這段時間不僅僅是編故事，還抹黑造謠做假新聞，「我已經公開問過很多次，請問鏡電視，請問《鏡週刊》，什麼時候要公開道歉？這問題我還沒得到任何答案」。

黃國昌說，他唯一看到的是《鏡週刊》不敢面對問題，「現在是《鏡週刊》在指揮檢調辦案要對我動手？對我動手也要找到名目，之前不是說什麼港資、中資，違反國安法、反滲透法，怎麼寫到今天故事寫不下去了？」

黃國昌指出，上禮拜已經公開問《鏡週刊》、鏡電視，什麼時候要公開道歉？現在媒體在作業上是潑了糞就跑；潑了糞後被大家發現是假新聞，開始耍無賴。什麼叫耍無賴？昨天鏡電視最好玩，發一個聲明，指他片面扭曲標題，「我的老天，我從頭到尾那個標題就是鏡電視的標題，鏡電視下的標題為什麼不說是你們自己片面在用標題做假新聞？」

「我一向開大門走大路，整個報導我都貼出來，我只有一個問題，《鏡週刊》跟鏡電視，什麼時候要公開道歉？」黃國昌表示，《鏡週刊》說他辦公室的人收人家100萬，證據在哪裡？現在開始繼續編故事，說什麼去海外、Cindy（李光昕）要跟橘子見面，現在寫故事都不用負責任喔？但最讓他好奇的是，李小姐過去在我第一任擔任立委時候，非常勇敢出來吹哨，吹完哨後面臨什麼狀況？就被永豐金何壽川永無止盡的追殺。

黃國昌說，《鏡週刊》跟鏡電視不是很喜歡講狗仔嗎？李光昕跟張晉源兩個人既不是公眾人物也不是政治人物，結果《鏡週刊》派狗仔去跟拍人家，過馬路的照片被影設有不正常男女關係，「缺德啊、缺德啊、缺德啊，《鏡週刊》為什麼做這事？背後有什麼經濟利益？缺德啊」。

黃國昌表示，張晉源跟李光昕唯一做的事情就是揭發永豐金的弊案，何壽川被羈押，一審、二審有罪，代表當初揭弊的內容貨真價實，結果人家面對的是什麼？被非法解雇，被永豐金提起濫訴，「當初我做的事情是，我當他們的義務辯護人，我一塊錢都沒收，法院判決出來一審沒罪二審沒罪，充分應證就是濫訴」。

「還是回到問題本質，在那邊寫故事做假新聞，我再問一次，什麼時候要道歉？厚著臉皮發一些不知所云的聲明就想要混過去？沒這麼簡單。」黃國昌說，《鏡週刊》敢造謠抹黑做假新聞，他就每一次就問一樣的問題，「什麼時候要道歉？要不然把匯款單拿出來」。

黃國昌表示，《鏡週刊》標題下說他小姨子匯款一百萬給凱思國際，「叫你們給匯款單拿不出來，結果說開始在耍賴，說不是說匯款是說注資，現在是連中文識讀能力都出現問題？《鏡週刊》標題匯款兩個字現在中文叫做注資喔？」

「我也很明確地講，沒有匯款沒有注資，證據拿出來，一而再再而三做假新聞，什麼時候要道歉？」黃國昌質疑，還是對精鏡傳媒來講，做假新聞就做假新聞，不高興來告我，這就是精鏡傳媒的新聞倫理、新聞專業？還是精鏡傳媒仗勢，當初鏡電視的執照怎麼拿到的？有綠營友人、民進黨前秘書長洪耀福都出來幫忙喬執照，NCC敢怎麼樣？