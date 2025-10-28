日大學校園停電「搬乾冰降溫」　研究生未被通知缺氧死

▲司法解剖結果顯示，死因為氧氣不足，疑與室內乾冰釋放的二氧化碳有關。（示意圖／pakutaso提供）

日本德島大學藥學研究科發生學生死亡悲劇。該校今（28日）召開記者會說明，27歲的特別研究學生岡本將志，本月20日上午被發現倒臥於低溫培養室內，經確認已死亡。司法解剖結果顯示，死因為氧氣不足，疑與室內乾冰釋放的二氧化碳有關。

根據德島縣警與校方說明，事件發生地點位於德島市內的藥學研究科研究棟。該棟建築在19日上午8點15分至下午4點40分進行電氣設備檢查，因此停電。為防止保存臟器檢體與試劑的低溫培養室溫度上升，18日上午9點至10點之間，有另一個研究室自行決定搬入約31公斤的乾冰。然而，死者所屬研究室的學生與教師並未被通知，校方也未掌握這一情況。

調查顯示，岡本先生18日上午9點半至下午1點過後參加了藥學部研究實驗棟的研究報告會，下午1點12分進入醫藥創製教育研究館後便失去行蹤紀錄。直到20日上午約10點半，大學人員才在低溫培養室內發現他俯臥倒地，消防人員到場後確認已無生命跡象。

警方與相關人士指出，乾冰在氣化時會釋放二氧化碳，極可能在密閉空間中造成氧氣濃度下降，導致岡本先生窒息死亡。校方坦承，乾冰搬入並未經統一管理，資訊傳達也出現嚴重疏漏。

德島大學校長河村保彦在記者會上表示，校方對此深感痛心，將全面調查事件經過，檢討研究設施的安全管理機制，並強化通報與監控流程，以防止類似悲劇再度發生。



