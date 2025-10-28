時隔8年！　美韓防長下月到訪板門店共同警備區

▲ 板門店目前不開放一般民眾參觀。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓國防部長安圭伯與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）將於下月3日共同參訪板門店共同警備區（JSA），這是繼2017年10月後，韓美國防部長時隔8年再度一同造訪JSA，引發外界關注兩國將對北韓釋出何種訊息。

南韓《韓聯社》報導，赫格塞斯現正巡訪亞太地區，預計11月3至4日訪問南韓，參加第57屆韓美安保會議（SCM）。隨行的五角大廈高階官員28日在飛往日本的專機上向媒體透露，赫格塞斯訪韓第一站就是JSA，「將訪問共同警備區，與南韓國防部長會面，並向駐守當地的韓美官兵表達感謝」。

分析人士認為，兩國防長此次JSA之行可能傳遞和平訊息，而非警告北韓。梨花女子大學國際學部教授朴仁輝（音譯）指出，「李在明政府明確提出和平共存與相互尊重，川普總統也向北韓釋出緩和訊息」，認為不會對平壤發出強硬警告。

赫格塞斯訪韓期間將先後造訪JSA與平澤美軍基地韓福瑞營，隔天與安圭伯共同出席SCM會議。美方官員表示，今年SCM將聚焦美韓同盟現代化議題，包括南韓在對北韓防禦中承擔主要責任，以及國防預算支出等問題。

針對李在明政府力推在任內完成移交戰時作戰指揮權，美方官員回應，「強力支持南韓為遏制北韓，在傳統防務上發揮更主導作用」，並透露赫格塞斯期待在SCM中與安圭伯深入討論此議題，會後兩國防長也將宣布擴大國防產業合作的計畫。