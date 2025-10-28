川金會將登場？　川普：我們將討論這件事

▲川普對於這趟亞洲行是否會與北韓領導人金正恩會面仍是個謎。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普28日與日本首相高市早苗舉行會談後，兩人共同與北韓綁架案受害者家屬見面，這些人手持親人照片，期盼能透過川普影響力重啟相關談判。在此之際，川普也被問是否會向北韓領導人金正恩提及此事，但川普並未給出明確答覆。

CNN報導，川普對於這趟亞洲行是否會與北韓領導人金正恩會面仍是個謎。他說，「我們會看看情況如何。我們還沒做任何安排……但我們將討論這件事」。

據日本統計，北韓探員在1970年代末至1980年代期間綁架至少17名日本公民，另有數百起相關案件。到了2002年，5名被綁架的日本公民獲釋返國，其餘家庭到現在仍在苦等親人歸來。

家屬強烈希望高市早苗能在與川普的會談中積極提及此議題，並期待川普在亞洲行期間若有機會與金正恩會面，能把綁架議題納入討論議程。不過現階段川普與金正恩並無具體會談計畫。

此前，川普曾說，他願意延長亞洲行促成川金會，「如果他想要的話，我很樂意跟他見面。我跟金正恩相處得很好。如果他想要見面，我將會待在南韓」。不過，南韓總統國安顧問吳賢珠（Oh Hyun-joo，音譯）認為，川金會近期成真的可能性並不高。