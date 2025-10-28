　
未上傳蒸煮廚餘照片「可重罰300萬」　環境部：是地方政府沒去查

▲▼ 非洲豬瘟中央災害應變中心記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲環管署長顏旭明（圖右）強調，沒上傳廚餘紀錄並非沒罰則，而是執法單位要確實執行 。（圖／記者徐文彬攝）

記者許敏溶／台北報導

台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟，豬場負責人未依規定上傳廚餘蒸煮紀錄，但台中市環保局卻稱「沒有上傳紀錄沒罰則」。環境部強調，一直沒申報，查核頻率就要提高，若業者未依規定上傳照片申報，只要環保機關確實查核且屬實，可依違反廢棄物清理法等罰則開罰，最高可開罰300萬元，並非沒有罰則，現存事實就是沒去查核。

台中養豬場確診非洲豬瘟，疫調顯示疑似感染源為廚餘，但是養豬場負責人卻未依規定上傳蒸煮紀錄。台中市長盧秀燕卻表示，未依規定上傳資料沒有罰則，甚至要求立委修法，引發各界議論。

對此，環境部環境管理署署長顏旭明表示，根據環境部統計，爆發非洲豬瘟業者，從今年1月至今，幾乎每月都沒有落實蒸煮，除了前5個月每月上傳次數超過20次以上，之後都是個位數，甚至8月為0次，而目前存在事實，就是地方環保局沒有前去查核，查核重點是每次廚餘蒸煮一小時以上、溫度達90度以上。

顏旭明強調，申報是一個指標，發現業者沒有申報，地方環保局就要加強查核，不正常申報就依照正常查核頻率，若一直沒申報，查核頻率就要提高，而且並不是沒有罰則，而是執法單位要確實執行，若業者沒有每日上傳照片申報，環保機關就該稽查，查獲屬實可依違反廢棄物清理法等罰則開罰。

顏旭明進一步說明，地方環保局若發現業者未依規定蒸煮，養豬廠若收受一般家戶用廚餘，則可依照違反廢棄物清理法告發，並依廢棄物清理法第50條第2款處罰新台幣1200元至6千元罰鍰。若是利用事業廚餘的養豬廠，同樣可以廢清法告發，並依廢清法第52條規定，處6千元至300萬元罰鍰。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

非洲豬瘟農業部廚餘環境部廢清法顏旭明

